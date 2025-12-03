Samningur undirritaður við Mennta- og barnamálaráðuneytið vegna FORNOR
03.12.2025
Berglind Hlín Baldursdóttir deildarstjóri stoðþjónustu ásamt Alexöndur Jóhannesdóttur sveitarstjóra. MYND AF SKAGASTRÖND.IS
Þann 1. desember undirritaði Sveitarfélagið Skagaströnd samning við Mennta- og barnamálaráðuneytið um stuðning við forvarnaverkefnið FORNOR – Forvarnaáætlun Norðurlands vestra. Verkefnið hlaut 26 milljóna króna styrk og byggir á metnaðarfullri umsókn sveitarfélagsins sem miðar að því að efla farsæld barna og bæta þjónustu fyrir börn og fjölskyldur.