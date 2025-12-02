Framkvæmdir við nýtt áhaldahús Skagafjarðar ganga vel

02.12.2025 kl. 08.28
Frá byggingu nýs áhaldahúss Skagafjarðar. MYNDIR: SKAGAFJÖRÐUR.IS
Frá byggingu nýs áhaldahúss Skagafjarðar. MYNDIR: SKAGAFJÖRÐUR.IS

Framkvæmdir við byggingu nýs áhaldahúss Skagafjarðar á Borgarteig 15 á Sauðárkróki eru í fullum gangi þessa dagana. Líkt og Feykir greindi frá í haust þá tók Hjörvar Halldórsson, sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs, fyrstu skóflustunguna 8. september og var byrjað að steypa grunninn þann 15. september. Í frétt á vef Skagfjarðar segir að allri steypuvinnu hafi verið lokið 15. október og var þá hafist handa við að reisa grind hússins. Þeirri vinnu lauk 20. nóvember.

