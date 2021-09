Brúðulistahátíðin HIP Fest á Hvammstanga - Hátíðardagskrá í heimsklassa

Nemendur og kennarar í tveimur Erasmusverkefnum heimsóttu FNV í síðustu viku alls 24 mann frá Englandi, Eistlandi, Litháen, Portúgal, Tékklandi og Spáni. Á heimasíðu skólans kemur fram að annað verkefnið hafi verið forritunarverkefni, Girls with boys programming Europe, sem Sunna Gylfadóttir stýrði af hálfu FNV en hitt er handverksverkefni, Using ICT to preserve European craftmansship sem Kristján Bjarni Halldórsson stjórnaði fyrir FNV.