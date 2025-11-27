Edda Björg fær ljóð sitt á mjólkurfernurnar


Edda Björg les upp í Varmahlíðarskóla. Ólafur Atli Sindrason kennari er einnig á myndinni. MYND: VARMAHLÍÐARSKÓLI.IS
Edda Björg les upp í Varmahlíðarskóla. Ólafur Atli Sindrason kennari er einnig á myndinni. MYND: VARMAHLÍÐARSKÓLI.IS

Það segir frá því á heimasíðu Varmahlíðarskóla að á haustdögum efndi Mjólkursamsalan (MS) til ljóðasamkeppni meðal nemenda 8.-10.bekkja grunnskóla landsins. „Álitleg ljóð voru valin til prentunar á mjólkurfernum, eftir að jólamjólkurfernurnar fjara út. Nemendur Varmahlíðarskóla voru hvattir til þátttöku - og niðurstaða þess varð sú að Edda Björg Einarsdóttir frá Syðra-Skörðugili var valin ásamt 47 öðrum nemendum víðs vegar af landinu til að fá ljóð sitt birt á mjólkurfernu,“ segir í fréttinni.

