Daníel Smári, Emma Katrín og Snædís Katrín skipa Gettu betur lið FNV
25.11.2025 kl. 13.10
Keppnislið FNV í Gettur betur. Frá vinstri: Snædís Katrín Konráðsdóttir, Emma Katrín Helgadóttir og Daníel Smári Sveinsson. MYND AF FNV.IS
Eins og undanfarin haustmisseri hafa nemendur Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra undirbúið sig fyrir Gettu betur keppni vorannar. Í frétt á vef FNV segir að eftir úrtökupróf í byrjun september hófu sex nemendur nám í Gettu betur áfanga og hafa æft af kappi tvisvar í viku alla önnina.