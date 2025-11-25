Daníel Smári, Emma Katrín og Snædís Katrín skipa Gettu betur lið FNV

Keppnislið FNV í Gettur betur. Frá vinstri: Snædís Katrín Konráðsdóttir, Emma Katrín Helgadóttir og Daníel Smári Sveinsson. MYND AF FNV.IS
Keppnislið FNV í Gettur betur. Frá vinstri: Snædís Katrín Konráðsdóttir, Emma Katrín Helgadóttir og Daníel Smári Sveinsson. MYND AF FNV.IS

Eins og undanfarin haustmisseri hafa nemendur Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra undirbúið sig fyrir Gettu betur keppni vorannar. Í frétt á vef FNV segir að eftir úrtökupróf í byrjun september hófu sex nemendur nám í Gettu betur áfanga og hafa æft af kappi tvisvar í viku alla önnina.

  Skagafjörður er mannauðshugsandi vinnustaður

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 25.11.2025 kl. 10.46 oli@feykir.is
    Sveitarfélagið Skagafjörður hefur hlotið viðurkenningu fyrir að vera mannauðshugsandi vinnustaður árið 2025 en frá þessu er sagt á heimasíðu sveitarfélagsins. Viðurkenningin er veitt leiðandi íslenskum vinnustöðum sem uppfylla ströng skilyrði HR Monitor. HR Monitor framkvæmir rauntíma mannauðsmælingar hjá fjölmörgum fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi.
  Skrifstofa Húnabyggðar á Blönduósi. MYNDIR AF FB

    Skrifstofa Húnabyggðar komin á sinn stað

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 25.11.2025 kl. 09.50 oli@feykir.is
    Skrifstofa Húnabyggðar hefur flutt úr tímabundnu húsnæði í Þjónustumiðstöðinni við Ægisbraut 1 og er nú staðsett á efri hæð Stjórnsýsluhússins við Húnabraut 5 á Blönduósi (gamla bankahúsið).
  Það er ævinlega hátíðar- og gleðibragur yfir Friðargöngu Árskóla. MYND AF FEYKIR.IS

    Árleg Friðarganga Árskóla á föstudaginn

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 25.11.2025 kl. 09.36 oli@feykir.is
    Föstudaginn 28. nóvember verður hin árlega friðarganga þar sem kveikt verður á krossinum á Nöfunum. Lagt verður af stað kl. 8:30 frá Árskóla. Það er mikilvægt á þessum tímum að staldra við og sýna með samstöðu ósk um frið hjá öllum. Við hvetjum foreldra og aðra bæjarbúa til að taka þátt í þessum táknræna og hátíðlega viðburði með okkur.
  Traustur rekstur og miklar fjárfestingar framundan hjá Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 25.11.2025 kl. 09.29 oli@feykir.is
    Á fundi sveitarstjórnar síðastliðinn miðvikudag kynnti Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir árið 2026 ásamt þriggja ára áætlun fyrir árin 2027-2029. Var áætluninsíðan samþykkt með fimm atkvæðum meirihlutans (B og D) en fulltrúar minnihlutans (L og V) óskuðu bókað að þau sætu hjá við afgreiðslu málsins.
