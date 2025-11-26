Nýr leikskóli í Varmahlíð opnaður

feykir.is Skagafjörður 26.11.2025 kl. 11.05

Það voru glöð börn sem mættu í nýja leikskólann í Varmahlíð í morgun sem beðið hefur verið eftir með mikilli eftirvæntingu í ansi mörg ár. Leikskólinn er 540 fermetrar að stærð með tengibyggingu og lóðin er um 20.000 fermetrar. 

Skólinn samanstendur af fjórum deildum sem heita: Könglaland, Kvistaland, Reyniland og Furuland. Að þessu sinni verður hægt að opna þrjár deildar af fjórum því ekki hefur tekist að ráða starfsfólk í allar lausar stöður við leikskólann og því verður einungis hægt að taka inn fjögur börn af biðlistanum sem er vel á annan tug barna. 

Aðalverktakar verkefnisins voru annars vegar Uppsteypa ehf., sem sá um uppsteypu, allan ytri frágang hússins og lóðarframkvæmdir, og hins vegar Stígandi ehf. sem sá um allar innanhússframkvæmdir og uppsetningu innréttinga. Þá má einnig nefna að fjölmargir undirverktakar komu að verkinu.

Þó að lóðarframkvæmdum sé ekki lokið að fullu hefur vinnusvæði verið girt af og leikskólinn tilbúinn til notkunar.

Þessi glæsilega bygging á svo sannarlega eftir að halda vel utan um börn og starfsfólk í leik og starfi til framtíðar.

