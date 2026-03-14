Ekkert ferðaveður á sunnudag

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 14.03.2026 kl. 20.56 oli@feykir.is
Snjóflóðiið sem féll Sigflufjarðarmegin við Strákagöngin. MYND: INGVAR ERLINGSSON
Það stytti loksins upp í gærkvöldi og veðrið hefur verið með ágætum á Norðurlandi vestra í dag. Það er hins vegar gul viðvörun á svæðinu frá því snemma í fyrramálið og fram á kvöld og hefur Lögreglan á Norðurlandi vestra einmitt vakið athygli á slæmri veðurspá. Spáð er norðaustan 13-20 m/sek og skafrenningi eða snjókomu á köflum.

Gera má ráð fyrir slæmu skyggni og líkum á versnandi færð. Viðbúið er að færð á fjallvegum spillist verulega.

Siglufjar ðarvegi var lokað frá Ketilási í gærkvöldi en þar féll feiknastórt snjóflóð í nótt. Óvissustig vegna snjóflóðahættu er á Norðurlandi. Sjá má stórbrotnar myndir sem Ingvar Erlingsson tók og eru birtar á Trölli.is >

Í stuttu máli; ekkert ferðaveður á sunnudag og frameftir kvöldi. Fylgist með veðri og færð á viðeigandi miðlum!

  Byggðarráð hafnaði samhljóða drögum að samningi milli Sýndarveruleika og Vídeósports

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 14.03.2026 kl. 15.50 oli@feykir.is
    Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar þann 12. mars síðastliðinn var fyrsta mál á dagskrá samstarf Skagafjarðar og Sýndarveruleika og fyrirkomulag rekstrar veitingastaðarins Gránu Bistro. Fyrir byggðarráði lágu drög að samningi milli Sýndarveruleika ehf. og Videosport ehf. um aðkomu hins síðari að rekstri þess fyrrnefnda að Aðalgötu 21a og 21b á Sauðárkróki en félögin höfðu óskað eftir að sveitarfélagið tæki afstöðu til samningsdraganna. Byggðarráð hafnaði samhljóða að veita samþykki fyrir þeim. Feykir spurði Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra út í málið.
  Saga Sjöfn. AÐSEND MYND

    Rabb-a-babb 246: Saga Sjöfn

    feykir.is Skagafjörður, Rabb-a-babb, Lokað efni 14.03.2026 kl. 11.57 oli@feykir.is
    Rabbið rúllar áfram og að þessu sinni er það Saga Sjöfn Ragnarsdóttir, fædd 1991, sem segir frá sér. Saga Sjöfn býr á Króknum og er í sambúð með Sigurði Birki Gunnarssyni (Sigga Bigga), og þau eiga tvær skvísur, Bríeti Sunnu, 7 ára, og Heklu Björt, 4 ára. „Ég er dóttir Ragga Knúts, Knúts Aadnegard og Brynju Kristjáns, og Evu Árnadóttur, dóttur Árna Guðmundsonar og Gígju. Ég ólst upp hér á Króknum til átta ára aldurs og fluttist þá til Vestmannaeyja með mömmu, Leó bróður og Steina stjúpa. Ég var nú samt snögg til baka á Krókinn og kom hingað strax aftur að grunnskóla loknum.“
  Miðstöð menningar og lista á Sauðárkróki – framtíðarsýn að verða að veruleika

    Miðstöð menningar og lista á Sauðárkróki – framtíðarsýn að verða að veruleika

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 13.03.2026 kl. 13.18 oli@feykir.is
    Menningarhús á Sauðárkróki, miðstöð menningar og sviðslista, hefur verið hluti af framtíðarsýn okkar í tvo áratugi. Með samningi sem undirritaður var vorið 2023 á milli ríkisins og sveitarfélagsins er bygging Menningarhúss komin í fastan farveg og áætluð verklok í lok árs 2027.
  Forsvarskonur ríkisstjórnarinnar; Inga Sæland, Kristrún Frosta og Þorgerður Katrin. SAMSETT MYND / STJÓRNARRÁÐIÐ

    Ég skil ekki baun! | Leiðari 10. tölublaðs Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 13.03.2026 kl. 12.00 oli@feykir.is
    Það hefur eitt og annað gerst á þessum hálfa mánuði frá því ég skrifaði leiðara síðast. Þá var pínu baunað á mig hér innanhúss hjá Feyki að enn einu sinni hefði mér tekist að troða forseta Bandaríkjanna í leiðarann og því um að gera að halda því áfram.
