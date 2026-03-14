Ekkert ferðaveður á sunnudag
Það stytti loksins upp í gærkvöldi og veðrið hefur verið með ágætum á Norðurlandi vestra í dag. Það er hins vegar gul viðvörun á svæðinu frá því snemma í fyrramálið og fram á kvöld og hefur Lögreglan á Norðurlandi vestra einmitt vakið athygli á slæmri veðurspá. Spáð er norðaustan 13-20 m/sek og skafrenningi eða snjókomu á köflum.
Gera má ráð fyrir slæmu skyggni og líkum á versnandi færð. Viðbúið er að færð á fjallvegum spillist verulega.
Siglufjar ðarvegi var lokað frá Ketilási í gærkvöldi en þar féll feiknastórt snjóflóð í nótt. Óvissustig vegna snjóflóðahættu er á Norðurlandi. Sjá má stórbrotnar myndir sem Ingvar Erlingsson tók og eru birtar á Trölli.is >
Í stuttu máli; ekkert ferðaveður á sunnudag og frameftir kvöldi. Fylgist með veðri og færð á viðeigandi miðlum!