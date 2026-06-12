Stórasta stjarnan | Leiðari 22. tölublaðs Feykis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 12.06.2026 kl. 19.09

Það var víða mikil gleði um liðna helgi enda sjómannadagur og Prjónagleði og ég veit ekki hvað. Þá var mikil gleði í tilefni af því að Bubbi Morthens varð sjötugur og því tilefni til stórtónleika.

Bubbi er auðvitað einstakt náttúruafl og þó fólk hafi ekki allt verið að fýla hann í denn þá má örugglega fullyrða að allir eiga sinn uppáhalds Bubba því hann hefur sett upp mörg andlit í gegn-um langan feril, föndrað við flestar tónlistarstefnur og einhvern veginn alltaf fundið farveginn að hjörtum landans.

Ég hef einu sinni verið staddur á sama stað og Bubbi, nánar tiltekið í kennslustofu í verknámshúsi FNV veturinn 1990-91. Ef mig misminnir ekki þá var þetta um ellefu að kvöldi og þar beið ritnefnd skólablaðsins Molduxa eftir að fá Bubba í viðtal. Þetta var í opinni viku í skólanum og ritnefnd gaf út dagblað í þrjá daga og því unnið fram á nótt svo blaðið kæmist í prentun hjá SÁST snemma að morgni.

Öll ritnefndin beið spennt eftir rokkstjöru Íslands enda ekki á hverjum degi sem hetjur riðu um hérað. Við vorum búin að semja spurningar, kassettutækið var tengt við rafmagn og allt klárt. Einhver bankaði upp á og tilkynnti okkur að tónleikarnir hans Bubba væru búnir í Bifröst og hann væri ekki í góðu skapi, það hefði verið skvaldur í salnum og Bubbi, sem var bara einn með gítarinn, var ekki sáttur eftir strembinn dag. En hann væri á leiðinni.

Já, það var rafmagn í loftinu.

Ekki leið á löngu áður en bankað var á dyr og inn gekk Bubbi, all skuggalegur í leðri frá toppi til táar og virtist vera til í að vera alls staðar annarsstaðar en þarna. Kvöldið var boðið gott og Kiddi Hjálmars ritstjóri settist á móti Bubba og kassettutækið á milli þeirra. Og spurningarnar... já, þær voru allar á dýptina að sjálfsögðu. Svona eins og; hvað finnst þér best að borða, uppáhalds liturinn þinn og þar fram eftir götunum.

Og maður sá smám saman hvernig það þykknaði í okkar besta manni. Og þegar Kiddi spurði, og farinn að skynja spennuna í loftinu, hvað Bubba langaði mest til að gera, þá var svarið: „Mig langar til að taka þetta kassettutæki og berja þig í hausinn með því...“ Þið getið heyrt hann segja þetta eins og honum einum er lagið. Nokkuð hik kom á ritstjórann en þá greip Tjörvi Berndsen boltann á lofti, en hann var einn ritnefndarmeðlima og hafði fylgst með samtalinu af áhuga. Hann lagðist fram á öfugan stólinn sem hann sat á og spurði beitt: „Bubbi, ertu mjög upptekinn af sjálfum þér!?“

Þögn. Þessi þar sem má heyra saumnál falla.

Nú bjóst maður við því að allt yrði vitlaust og rokkarinn ryki á dyr með óbótaskömmum. En Bubba til hróss þá kyngdi hann stoltinu og eftir smá umhugsun þá svaraði hann spurningunni. Það er ekki séns að ég muni hverju hann svaraði, hef sennilega sónað út í framhaldinu, en viðtalið var klárað og áfallalaust. Og út í dimmt kvöldið hvarf rokkarinn í leðrinu.

Til hamingju með afmælið Bubbi Morthens – þú ert frábær!

Óli Arnar Brynjarsson, ritstjóri

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