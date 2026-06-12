Stinningskaldi í dag en útlit fyrir ágætis veður um helgina
Þó það sé nú varla hægt að tala um hitabylgju um helgina þá virðist útlit fyrir að laugardag og fram í næstu viku verði hlýindin umtalsverð miðað við seinni part næstu viku þegar hitinn fer að daðra við frostmarkið, gæti farið niður í 2-3 gráður á Króknum. Útlit er fyrir örlítið hærri hitatölur vestran Skaga.
Vegir á Norðurlandi vestra eru allir færir og Lágheiðin er meira að segja opin. Varað er við steinkasti veginum milli Hofsóss og Fljóta og vegaframkvæmdir eru á Þverárfjalli og Hvammstangavegi. Þá er varað við steinkasti á Holtavörðuheiði.
Ef einhver veltir fyrir sér hvað stinningskaldi er þá er vindhraðinn á bilinu 10,8 til 13,8 m/sek. „Stórar greinar svigna. Hvín í línum. Erfitt að nota regnhlífar. Lágarenningur viðvarandi,“ er lýsing á ástandinu á síðu Veðurstofunnar. Og ef þetta vekur upp spurningar um hvað lágrenningur sé þá er svarið hér: „Lágarenningur er veðurfræðilegt hugtak yfir skafrenning sem helst neðan við sjónarhæð fullorðins manns. Það er þegar vindur fýkur upp lausum snjó af jörðinni en nær ekki hærra en upp að hnjám eða mjöðmum. Fari vindurinn hærra kallast það háarenningur.“
Það er ekki lágrenningur í dag.