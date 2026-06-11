Ísak Wíum í þjálfarateymi Tindastóls

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 11.06.2026 kl. 11.21
MYND AF FB SÍÐU KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR TINDASTÓLS
MYND AF FB SÍÐU KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR TINDASTÓLS

Ísak Wíum ráðinn til Körfuknattleiksdeildar Tindastóls. Eins og má sjá á Facebook síðu Körfuknattleiksdeildar Tindastóls hefur verið gengið frá ráðningu Ísaks Wíum til starfa hjá deildinni. Ísak mun gegna fjölbreyttu og mikilvægu hlutverki sem aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla, verkefnastjóri Körfuknattleiksdeildar Tindastóls og þjálfari tveggja elstu drengjaflokka félagsins.

Ráðningin er liður í áframhaldandi uppbyggingu körfuknattleiksstarfs Tindastóls, sem hefur aukist verulega að umfangi á undanförnum árum. Deildin byggir á öflugu framlagi sjálfboðaliða sem hafa um árabil lagt grunn að því sterka starfi sem nú fer fram innan félagsins. Samhliða auknum umsvifum er hins vegar ljóst að hluta verkefnanna þarf að festa betur í sessi með skilgreindum hlutverkum og auknu faglegu utanumhaldi, enda er ekki sjálfbært til lengri tíma að dagleg og umfangsmikil verkefni hvíli alfarið á sjálfboðavinnu.

Ísak lýsir yfir mikilli ánægju með komandi tíma í Skagafirði og hlakkar til að takast á við nýjar áskoranir: „Ég er mjög spenntur að flytja í Skagafjörðinn og taka þátt í þessum skemmtilegu verkefnum sem fylgja því að þjálfa Tindastól. Mín stuttu kynni af starfinu hingað til hafa verið mjög góð og er mikil eftirvænting að mæta á svæðið og kynnast öllum í kringum félagið betur,“ segir Ísak Máni sem kemur til starfa af fullum krafti um miðjan ágúst.

Dagur Þór Baldvinsson, formaður Körfuknattleiksdeildar Tindastóls, segir ráðninguna mikilvægt skref í áframhaldandi uppbyggingu deildarinnar: „Með ráðningu Ísaks er markmiðið að styrkja daglegt skipulag deildarinnar, efla þjálfunarumhverfi yngri flokka og styðja enn frekar við starf meistaraflokks karla. Ráðningin er jafnframt mikilvægur liður í því að skapa traustari grunn undir áframhaldandi uppbyggingu körfuboltans á Sauðárkróki og tryggja að verkefnum deildarinnar sé sinnt með faglegum og sjálfbærum hætti.“

Körfuknattleiksdeild Tindastóls býður Ísak Mána innilega velkominn til starfa. Ljóst er að kraftar hans munu nýtast vel í þeim fjölmörgu verkefnum sem fram undan eru hjá deildinni. Velkominn í Síkið, Ísak.

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