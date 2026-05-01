„Ekki hægt að vera annað en stoltur af samfélaginu okkar“
Síðastur sveitarstjóranna á Norðurlandi vestra til að svara spurningum Feykis varðandi verkefni og framtíðarhorfur er Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri Skagafjarðar. Sigfús Ingi segir verkefni ársins vera fjölmörg, bæði stór og smá. Gert sé ráð fyrir að fjárfestingar á vegum sveitarfélagsins nemi tæpum 2 milljörðum króna á árinu 2026, nánar tiltekið fyrir 1.828 m.kr. brúttó eða 1.047 m.kr. nettó ef frá eru talin framlög frá ríki vegna hlutdeildar þeirra í framkvæmdum líkt og nýju menningarhúsi, stækkun verknámshúss FNV og nýrri ytri höfn á Sauðárkróki.