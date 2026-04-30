Skipulagslýsing vegna Furulundur 3-7 í Varmahlíð
Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 48. fundi sínum þann 22. apríl 2026 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag fyrir Furulundur 3-7 í Varmahlíð, Skagafirði. Tillagan er sett fram sem skipulagsuppdráttur ásamt greingargerð nr. SL01, verknúmer 56293200, dags. 14.04.2026 unnin á Stoð ehf. verkfræðistofu fyrir sveitarfélagið Skagafjörð.
Furulundur í Varmahlíð er íbúðarhverfi sem liggur í stórum trjálundi, starfræktur var leikskóli í Furulundi 3 en sú starfsemi hefur verið flutt á lóð Varmahlíðarskóla við Birkimel. Á lóð nr. 5 við Furulund er annað hús í eigu sveitarfélagsins sem ekki er í notkun. Fyrir hluta lóðanna á svæðinu hefur hnitsett afmörkun ekki legið fyrir og ekkert deiliskipulag í gildi. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni verður unnið deiliskipulag með það markmið að skilgreina lóðarmörk, byggingarreiti og skipulagsskilmála. Skipulagssvæðið er um 5.633 m² að stærð.
Skipulagslýsingarnar eru auglýstar frá 29. apríl 2026 til og með 21. maí 2026.
Hægt er að skoða lýsingarnar í Skipulagsgáttinni á www.skipulagsgatt.is undir málsnúmerunum 483/2026 og 484/2026. Skipulagslýsingarnar mun jafnframt liggja frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma frá 10-12 og 12:30-15. Einnig er hægt að nálgast gögnin á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is.
Þau sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að koma á framfæri ábendingum varðandi skipulagslýsingarnar. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast í gegnum Skipulagsgáttina www.skipulagsgatt.is undir máli númerunum 483/2026 og 484/2026 í síðasta lagi 21. maí 2026. Einnig er hægt að skila inn umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is. Umsagnir um skipulagsmál sveitarfélagsins teljast til opinberra gagna. Vakin er athygli á því að nöfn og umsagnir koma fram í fundargerðum Skipulagsnefndar og eru aðgengileg opinberlega á Skipulagsgáttinni. Persónuupplýsingar eru aðeins nýttar í þeim tilgangi að vinna úr athugasemdum og auðkenna sendanda.