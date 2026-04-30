Dýrbítur í Austurdal

Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 48. fundi sínum þann 22. apríl 2026 að auglýsa skipulagslýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag fyrir Furulundur 3-7 í Varmahlíð, Skagafirði. Tillagan er sett fram sem skipulagsuppdráttur ásamt greingargerð nr. SL01, verknúmer 56293200, dags. 14.04.2026 unnin á Stoð ehf. verkfræðistofu fyrir sveitarfélagið Skagafjörð.
Þessa dagana stendur yfir Lýðræðisvika í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Fulltrúar allra framboðsflokka í sveitarstjórnarkosningum í Skagafirði mættu í pallborðsumræður í FNV á þriðjudaginn og kynntu sín stefnumál með sérstaka áherslu á málefni sem snerta ungt fólk.
feykir.is
30.04.2026
kl. 12.33
Það verður uppistand í Ljósheimum við Sauðárkrók helgina eftir sveitarstjórnarkosningar en þá hyggst Dóri DNA mæta til leiks með gamansýninguna Feita hjartað. „Í sýningunni Feita hjartað kafar Dóri ofan í kviku tilverunnar og skoðar sjálfan sig að innan. Þar er margt að finna sem gaman er að segja frá og enn meira gaman að hlusta á,“ segir í kynningu á uppistandinu
Skeifudagurinn, einn hápunktur skólaársins hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri fór fram á sumardaginn fyrsta. „Dagurinn einkenndist af mikilli gleði, góðri reiðmennsku og fjölmenni bæði á Mið-Fossum og á Hvanneyri. Dagskráin hófst með hefðbundnum hætti á Mið-Fossum þar sem fánareið og opnunarávarp Eyjólfs Guðmundssonar deildarforseta settu tóninn. Það var svo sérstakur heiður að Frú Halla Tómasdóttir setti daginn formlega að þessu sinni. Í kjölfarið fylgdi fjölbreytt dagskrá þar sem nemendur sýndu afrakstur vetrarins,“ segir í tilkynningu frá Lbhi.
Forsenda þess að umsókn Íslands um inngöngu í Evrópusambandið var samþykkt af ráðherraráði þess á sínum tíma var meðal annars sú að landið samþykkti meginreglur sambandsins um algert vald (exclusive competence) þess yfir sjávarútvegsmálum og um jafnan aðgang að fiskimiðum ríkjanna. Þetta kemur til að mynda skýrt fram í umsögn ríkisstjórnar Evrópusambandsins (framkvæmdastjórnarinnar) sem lá til grundvallar ákvörðun ráðsins.
Í lok kjörtímabils er eðlilegt að staldra við og skoða helstu áskoranir og möguleika sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir. Mikilvægt er að nálgast slíka umræðu af yfirvegun og raunsæi, með áherslu á framkvæmdahæfni, gagnsæi og bætt lífsgæði íbúa. Að setja markmið sem byggjast á raunhæfum fyrirætlunum skapar traust og gerir sveitarfélaginu kleift að vinna markvisst að umbótum. Í því samhengi vil ég benda sérstaklega á þjónustu við fjölskyldur, þróun fasteignagjalda og aðstöðu fyrir eldri borgara.
Landsfundur Sjálfsbjargar – landssambands hreyfihamlaðra, var haldinn í sal Sjálfsbjargar í Hátúni í Reykjavík, dagana 24. - 25. apríl. Landsfundurinn sendi frá sér ályktun þar sem segir: „Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga hvetur landsfundur Sjálfsbjargar landssamband hreyfihamlaðra öll sveitarfélög til að gera úrbætur í aðgengismálum og fullnýta það fjármagn sem í boði er frá ríkinu til slíkra verkefna.“
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Jón Ólafsson, tónlistarmaður, fæddist á Íslandi á síðustu öld. Kappinn er reyndar ekki tengdur Norðurlandi vestra á nokkurn hátt en á margar góðar minningar frá því að spila á sveitaböllum í Miðgarði, á Blönduósi og víðar á svæðinu. Óhætt er að fullyrða að hann hafi haft fingurna á kafi í tónlistarlífi Íslendinga frá því um mitt eitís þegar hann og Stefán, vinur hans og gítarleikari Hjörleifsson, dúkkuðu upp sem Possibillies og sungu um móðurást.