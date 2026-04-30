Sólrún Silfá vann Morgunblaðsskeifuna

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 30.04.2026 kl. 10.55 oli@feykir.is
Sólrún Silfá Guðmundsdóttir með sigurlaunin. MYND: SIGURÐUR BOGI / MBL
Skeifudagurinn, einn hápunktur skólaársins hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri fór fram á sumardaginn fyrsta. „Dagurinn einkenndist af mikilli gleði, góðri reiðmennsku og fjölmenni bæði á Mið-Fossum og á Hvanneyri. Dagskráin hófst með hefðbundnum hætti á Mið-Fossum þar sem fánareið og opnunarávarp Eyjólfs Guðmundssonar deildarforseta settu tóninn. Það var svo sérstakur heiður að Frú Halla Tómasdóttir setti daginn formlega að þessu sinni. Í kjölfarið fylgdi fjölbreytt dagskrá þar sem nemendur sýndu afrakstur vetrarins,“ segir í tilkynningu frá Lbhi.

Eftir sýningar á Mið-Fossum, sem innihéldu meðal annars tamningatryppi nemenda í Reiðmennsku III og skrautreið, var haldið á Hvanneyri þar sem kaffisala Grana var á sínum stað. Þar voru helstu verðlaun dagsins afhent. Guðbjartur Þór Stefánsson og Linda Rún Pétursdóttir, reiðkennarar við skólann, veittu nemendum viðurkenningarskjöl. Sigrún Ólafsdóttir, staðgengill fyrir formann Félags tamningamanna, og Eyjólfur Guðmundsson, deildarforseti sáu um afhendingu stærstu verðlaunanna við hátíðlega athöfn.

• Eiðfaxabikarinn: Silja Hrönn Sverrisdóttir.
• Morgunblaðsskeifan 2026: Sólrún Silfá Guðmundsdóttir hlaut þessa æðstu viðurkenningu ársins.
• Framfaraverðlaun Reynis: Guðrún Jóna Stefánsdóttir hlaut þessi hvatningarverðlaun fyrir góðan árangur og framfarir í vetur.

Að sögn aðstandenda tók á annað hundrað manns þátt í deginum og var stemningin til fyrirmyndar, enda veðrið með besta móti þetta árið. /lbhi.is/eidfaxi.is/hmj

    Í gær var sumarsælukaffi í Árskóla á Sauðárkróki þar sem nemendur á yngsta stigi skólans buðu eldri borgurum í kaffi og meðlæti í matsal skólans. Nemendur allra árganga á yngsta stigi fluttu nokkur lög og sungu að lokum saman skólasönginn.
    Það var heldur betur fjör í Síkinu í gærkvöldi þegar Tindastóll og Stjarnan mættust í þriðja leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Hátt í 1.100 manns fylltu kofann og stemningin alveg glimrandi góð og ekki skemmdi fyrir að heimamenn leiddu svo gott sem allan leikinn og þrátt fyrir að sjá mætti eina og eina höku síga þegar Garðbæingar áttu áhlaup þá voru Stólarnir fljótir að rétta úr kútnum og unnu að lokum öruggan 15 stiga sigur. Lokatölur 103-88 fyrir Tindastól en Stjarnan leiðir einvígið 2-1.
    Vel var mætt á opinn íbúafund á Hótel Laugarbakka 21. apríl þar sem Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) stóðu fyrir fundi um línustæði, eignarrétt og endurgjald.
    Aðalfundur Kaupfélags Skagfirðinga var haldinn fimmtudaginn 16. apríl 2026 í Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð og hófst með hádegis-verði. Dagskrá var samkvæmt samþykktum félagsins. Fram kemur í ársskýrslu KS að hagnaður varð af rekstri samstæðunnar á árinu 2025 sem nam 3.712 milljónum króna sem er heldur meiri hagnaður en árið á undan en 2024 var hagnaðurinn 3.348 millj. kr.
