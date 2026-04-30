Sólrún Silfá vann Morgunblaðsskeifuna
Skeifudagurinn, einn hápunktur skólaársins hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri fór fram á sumardaginn fyrsta. „Dagurinn einkenndist af mikilli gleði, góðri reiðmennsku og fjölmenni bæði á Mið-Fossum og á Hvanneyri. Dagskráin hófst með hefðbundnum hætti á Mið-Fossum þar sem fánareið og opnunarávarp Eyjólfs Guðmundssonar deildarforseta settu tóninn. Það var svo sérstakur heiður að Frú Halla Tómasdóttir setti daginn formlega að þessu sinni. Í kjölfarið fylgdi fjölbreytt dagskrá þar sem nemendur sýndu afrakstur vetrarins,“ segir í tilkynningu frá Lbhi.
Eftir sýningar á Mið-Fossum, sem innihéldu meðal annars tamningatryppi nemenda í Reiðmennsku III og skrautreið, var haldið á Hvanneyri þar sem kaffisala Grana var á sínum stað. Þar voru helstu verðlaun dagsins afhent. Guðbjartur Þór Stefánsson og Linda Rún Pétursdóttir, reiðkennarar við skólann, veittu nemendum viðurkenningarskjöl. Sigrún Ólafsdóttir, staðgengill fyrir formann Félags tamningamanna, og Eyjólfur Guðmundsson, deildarforseti sáu um afhendingu stærstu verðlaunanna við hátíðlega athöfn.
• Eiðfaxabikarinn: Silja Hrönn Sverrisdóttir.
• Morgunblaðsskeifan 2026: Sólrún Silfá Guðmundsdóttir hlaut þessa æðstu viðurkenningu ársins.
• Framfaraverðlaun Reynis: Guðrún Jóna Stefánsdóttir hlaut þessi hvatningarverðlaun fyrir góðan árangur og framfarir í vetur.
Að sögn aðstandenda tók á annað hundrað manns þátt í deginum og var stemningin til fyrirmyndar, enda veðrið með besta móti þetta árið. /lbhi.is/eidfaxi.is/hmj