Eldur í Hún | Miðvikudagur
Nýr dag á Eldinum. Gærdagurinn gekk vel. Sérstaklega var góð stemning og þátttaka í pílumótinu. Fólki á svæðinu er að fjölga og er búist við rúmlega 1000 manns um helgina. Miðasala á böllin á föstudag og laugardag er lífleg að sögn Birgis Þórs, eins af aðstandendum hátíðarinnar.
Dagskrá dagsins hefst á FIFA-móti í Félagsmiðstöðinni Órion kl. 13:00. Það er áætlað að mótið taki cirka tvo klukkutíma. Tveir í liði og skráningar hér. Og já, mótið er ókeypis.
Þegar FIFA-mótinu lýkur hefst einmitt sýning Brúðubílsins. Þetta frábæra brúðuleikhús sem hefur glatt börn og fjölskyldur í áratugi. Brúðubíllinn verður við Félagsheimilið á Hvammstanga kl. 15:00. Ókeypis líka hér.
Hið stórskemmtilega fjölskyldutónlistarbingó tekur svo við í Félagsheimilinu á Hvammstanga kl. 17:00. Svipað og venjulegt bingó, nema bara – jú tónlist er aðalmálið. Enn og aftur ókeypis viðburður.
Deginum „slútta“ svo Patti og Baldvin með pubquiz-i með tilheyrandi stemningu. Það verður í Félagsheimilinu á Hvammstanga og hefst kl. 21:00. Og jú, ókeypis. Það er hins vegar 18 ára aldurstakmark – enda er Eldsbarinn á staðnum.
Svo eru náttúrulega allskonar tilboð og uppákomur í sveitarfélaginu – sem við mælum með að kíkja á. Saunasetrið er með ýmsa gusutíma, Sjávarborg og Hlaðan með Happy Hour, Nytjamarkaður Gæranna með opnanir og fleira og fleira.
Það má lesa allt um hátiðina á stórgóðri heimasíðu. Eldurihun.is /hmj