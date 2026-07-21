Eldur í Hún er eins og íslenskur fjárhundur

Dagana 16.-19. júlí var blaðamaður Feykis, undirrituð, Emma Katrín, stödd í Birmingham á Englandi. Þar fór fram alþjóðlega unglingamótið All England Junior Championship í badminton. Nú er ég komin heim og mætt aftur til Feykis og því er um að gera að skrifa ferðasögu.
Ísland sendi sex keppendur til leiks og með hópnum ferðuðust tveir foreldrar, en þetta er sami hópur og mun keppa fyrir hönd Íslands á Evrópumeistaramóti undir 19 ára núna í ágúst.
feykir.is
Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 21.07.2026
kl. 11.05 hinrik@feykir.is
Gleðihátíðin Eldur í Hún hófst í gær, mánudag og rann ljúflega af stað að sögn Patreks Óla viðburðarstjóra. „Allt gekk eins og í sögu og fór vel af stað, yfir 30 manns á folf námskeiði og um 25 á folf móti seinna um kvöldið.” Segir Patrekur. Hátíðin heldur að sjálfsögðu áfram í dag og er hún efirfarandi með yfirskriftinni: Hver sagði að sund, rave og pílukast færu ekki saman?
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Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 21.07.2026
kl. 09.20 hinrik@feykir.is
Skagafjörður hefur lokið ráðningum í tvær mikilvægar leiðtogastöður á fjölskyldusviði sveitarfélagsins. Álfhildur Leifsdóttir hefur verið ráðin leiðtogi fræðslumála og Auður Inga Ingimarsdóttir hefur verið ráðin leiðtogi málefna fatlaðs fólks og eldra fólks.
Opna Fisk mótið fór fram í rjómablíðu á Hlíðarendavelli á föstudag og laugardag. Kept var í betri bolta á föstudaginn og Greensome á laugardeginum. Uppselt var í mótið og voru 56 keppendur, eða 28 lið mætt til leiks.
Framundan er Unglingalandsmót á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina. Landsmótið er frábært tækifæri til að hittast og styðja við íþróttastarf Tindastóls. Ég hvet félagsmenn, foreldra, stuðningsmenn og velunnara til að skrá sig í sjálfboðaliðastarf fyrir sína deild. Hvert framlag skiptir máli og hjálpar okkur að skapa góða upplifun fyrir gesti og þátttakendur.
Þó að kosningarnar í ágúst fjalli eingöngu um hvort halda skuli áfram aðildarumsókn þá hverfist umræðan um Evrópusambandið gjarnan um efnahagsmuni, tolla, markaðsaðgang, vexti og verðbólgu. Það er sannarlega eðlilegt að þessi atriði séu skoðuð og metin þegar tekin er afstaða til mögulegrar aðildar Íslands að ES. En Evrópusambandið (ES) er miklu meira og flóknara fyrirbæri. Evrópusambandið er í raun einstakt samstarfsverkefni þjóða sem byggir ekki aðeins á efnahagslegri samvinnu heldur einnig á sameiginlegum gildum um lýðræði, mannréttindi, félagslegt réttlæti og vernd umhverfisins. Frá stofnun þess hefur sambandið þróast úr efnahagsbandalagi ( European Coal and Steel Community, ECSC stofnað 1951/1952) í víðtækt samfélag ríkja sem leitast við að tryggja íbúum sínum öryggi, velferð og jöfn tækifæri.
Það var heldur betur líf og fjör á Hlíðarendavelli dagana 29. júní til 4. júlí, þegar Meistaramót GSS var haldið. Það skiptist á skin, skúrir og vindar þessa viku svo vægt sé til orða tekið. Bleytan varð það mikil að allir ánamaðkar búsettir á nöfunum þurftu að flýja heimili sín og þökktu því flatir og brautir á vellinum og máttu kylfingar hafa sig alla við að týna þá frá púttlínum. En eins og oft áður, þá brast á þetta líka fínasta veður þegar hollinn trítluðu niður 18. holu á lokadegi og fjölmenni var mætt til að fylgjast með lokum móts. Líklegast má telja að ef Skagfirðingar vilja finna viku þar sem er nokkuð öruggt að verði fínasta veður yfir sumarið, þá er það oftast nær vikan eftir Meistaramót GSS!
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir býr í Skógargötunni á Sauðárkróki en alin upp í Sunnuhvoli í Hofsósi. Silla er ljómandi góð söngkona sem hefur víða komið við en er kannski þekktust fyrir frammistöðu sína með eðalbandinu Contalgen Funeral. Auk þess að syngja grípur hún í skeiðar, greiður og jafnvel bein til gamans. Nú í Sæluvikunni er Sigurlaug Vordís í fylkingarbrjósti hópsins sem stendur fyrir uppsetningu á tónlistarveislunni Árið er í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki.