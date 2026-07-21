Eldur í Hún er eins og íslenskur fjárhundur

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 21.07.2026 kl. 12.45 hinrik@feykir.is
Linda Sóley er klár í Eldinn. Mynd: Af facebook.
Linda Sóley er klár í Eldinn. Mynd: Af facebook.

Feykir lagði nokkrar samvisku spurningar fyrir nokkra vestur-Húnvetninga vegna Elds í Hún. Hér svarar Linda Sóley Guðmundsdóttir:

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