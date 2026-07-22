Úlfur Úlfur og fleira góðgæti á Unglingalandsmóti
Dagskrá Unglingalandsmóts UMFÍ á Sauðárkróki er fjölbreytt eins og alltaf. Alla helgina verður keppt í fjölmörgum íþróttagreinum ásamt því að þátttakendur fá tækifæri til að prófa og kynnast nýjum greinum. Auk þess er spennandi skemmti- og afþreyingardagskrá á hverjum degi. Á kvöldin verða tónleikar og fjör fyrir alla fjölskylduna.
Tónleikar og skemmtun
Allir tónleikar helgarinnar fara fram í risastóru samkomutjaldi sem sett verður upp á mótinu. Fjörið hefst strax fimmtudaginn 30. júlí með keppni í golfi, krakkahreysti, júdó og danskeppni Freestyle í íþróttahúsinu. Ekki þarf að skrá sig sérstaklega í danskeppnina. Nóg er að mæta á réttum tíma, ná í númer og sýna danshæfileikana.
Föstudaginn 31. júlí koma fram hinn eini sanni Ernir Daði og DJ Ragga Hólm. Þau komu fram á mótinu í fyrra og trylltu mótsgesti.
Á laugardag stígur tónlistarmaðurinn Maron Birnir á stokk klukkan 22:30 og ætlar hann að flytja þar vinsæl lög. Klukkan 23:00 koma fram stuðboltarnir í Sprite Zero Klan og spila þeir fram á kvöld.
Á lokakvöldinu koma fram Úlfur Úlfur og Reynir Snær, en sá síðasttaldi mun stýra brekkusöng kvöldsins með þeim Eysteini og Lillý.
Unglingalandsmóti UMFÍ verður slitið með flugeldasýningu á Nöfunum ofan við íþróttasvæðið.
Fyrirlestrar og læti
Margt fleira verður í boði á Unglingalandsmótinu, þar á meðal fyrirlestrar um heilsu og vellíðan, afþreying fyrir yngri systkini þátttakenda og mömmu og pabba.
Á meðal annars:
- Skátarnir stýra ævintýragarði í Litla skógi fyrir börn á öllum aldri.
- Íþróttaálfurinn og Solla stirða fá alla með sér í fjör og leik.
- Fjölskyldurfjör: LED badminton, blindrabolti, hlaup - kast og stökk, frisbígolf, körfuboltadjamm, pickleball, grasblak, göngufótbolti, bogfimi, pokavarp, flag Football ...
- Prikhestarnir eru mættir aftur! Fjörug stund fyrir yngstu þátttakendurna.
- Halldór Jón Sigurðsson (Donni) fjallar um það að ná árangri og setja sér markmið.
Og margt fleira!
Alla dagskrá er hægt að sjá hér: Dagskrá Unglingalandsmóts
Opið er fyrir skráningu á mótið til 26. júlí. Skráning er á umfi.is
Feykir hvetur unga sem aldna til að setja Unglingalandsmót á „todo” listann sinn. /hmj