Úlfur Úlfur og fleira góðgæti á Unglingalandsmóti

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf 22.07.2026 kl. 09.30 hinrik@feykir.is
Skagfirsku Úlfarnir mæta á Unglingalandsmót. Mynd: Aðsend.
Skagfirsku Úlfarnir mæta á Unglingalandsmót. Mynd: Aðsend.

Dagskrá Unglingalandsmóts UMFÍ á Sauðárkróki er fjölbreytt eins og alltaf. Alla helgina verður keppt í fjölmörgum íþróttagreinum ásamt því að þátttakendur fá tækifæri til að prófa og kynnast nýjum greinum. Auk þess er spennandi skemmti- og afþreyingardagskrá á hverjum degi. Á kvöldin verða tónleikar og fjör fyrir alla fjölskylduna.

Tónleikar og skemmtun 
Allir tónleikar helgarinnar fara fram í risastóru samkomutjaldi sem sett verður upp á mótinu. Fjörið hefst strax fimmtudaginn 30. júlí með keppni í golfi, krakkahreysti, júdó og danskeppni Freestyle í íþróttahúsinu. Ekki þarf að skrá sig sérstaklega í danskeppnina. Nóg er að mæta á réttum tíma, ná í númer og sýna danshæfileikana.

Föstudaginn 31. júlí koma fram hinn eini sanni Ernir Daði og DJ Ragga Hólm. Þau komu fram á mótinu í fyrra og trylltu mótsgesti.

Á laugardag stígur tónlistarmaðurinn Maron Birnir á stokk klukkan 22:30 og ætlar hann að flytja þar vinsæl lög. Klukkan 23:00 koma fram stuðboltarnir í Sprite Zero Klan og spila þeir fram á kvöld.

Á lokakvöldinu koma fram Úlfur Úlfur og Reynir Snær, en sá síðasttaldi mun stýra brekkusöng kvöldsins með þeim Eysteini og Lillý.

Unglingalandsmóti UMFÍ verður slitið með flugeldasýningu á Nöfunum ofan við íþróttasvæðið.

Fyrirlestrar og læti 
Margt fleira verður í boði á Unglingalandsmótinu, þar á meðal fyrirlestrar um heilsu og vellíðan, afþreying fyrir yngri systkini þátttakenda og mömmu og pabba.

Á meðal annars:

  • Skátarnir stýra ævintýragarði í Litla skógi fyrir börn á öllum aldri.
  • Íþróttaálfurinn og Solla stirða fá alla með sér í fjör og leik.
  • Fjölskyldurfjör: LED badminton, blindrabolti, hlaup - kast og stökk, frisbígolf, körfuboltadjamm, pickleball, grasblak, göngufótbolti, bogfimi, pokavarp, flag Football ...
  • Prikhestarnir eru mættir aftur! Fjörug stund fyrir yngstu þátttakendurna.
  • Halldór Jón Sigurðsson (Donni) fjallar um það að ná árangri og setja sér markmið.

Og margt fleira!

Alla dagskrá er hægt að sjá hér: Dagskrá Unglingalandsmóts

Opið er fyrir skráningu á mótið til 26. júlí. Skráning er á umfi.is

Feykir hvetur unga sem aldna til að setja Unglingalandsmót á „todo” listann sinn. /hmj

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