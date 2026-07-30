Tveir gjörningar á sýningunni SLEPPA | Frá sýningarstjórum SLEPPA
Athygli er vakin á tveimur gjörningum sem fara fram í tengslum við myndlistarsýninguna SLEPPA í listsalnum hAughúsi í Héraðsdal í Skagafirði næstkomandi sunnudag, 2. ágúst.
Þar verður tónlistargjörningurinn FINNA eftir Heidu Karine Jóhannesdóttur Mobeck og Kari Elise Mobeck kl. 15:00. Auk þess verður boðið upp á þátttökugjörninginn JÖKLAMJÓLK; krydd í straumi eftir Borghildi Óskarsdóttur, Ósk Vilhjálmsdóttur og Huldu Ragnhildi Hjálmarsdóttur, kl.16:00.
Mæðgurnar Heida Karine Jóhannesdóttir Mobeck og Kari Elise Mobeck flytja gjörninginn. Heiða Karine tekur með túbuna og kannski effektabrettið og Kari Elise tekur með teikningar og smáhluti sem hún hefur verið að uppgötva og er að vinna að. Spurning hverju þær finna upp á.
Heida Karine er norsk/íslensk tónlistarkona, tónskáld og listrænn frumkvöðull. Tónlist hennar spannar djass, spuna, samtímatónlist og nýskapandi popptónlist. Verkin eiga rætur í heimspekilegum vangaveltum með áhersla á samspilið við náttúruna og tengsl í víðri merkingu. Texti, sjónrænir listform og samskifti/samspil milli þáttakenda, áhorfenda og umhverfisins gegna veigamiklu hlutverki í verkum hennar. Heiða hefur farið víða um heiminn með túbuna sína. Hún var nýlega ráðin listrænn leiðtogi fyrir Trondheim Jazzorkester.
Kari Elise er norsk myndlistarkona. Hún nam við Listaskólann í Þrándheimi og tók svo eitt ár í Myndlista og handíðaskólanum í Reykjavík þar sem hún fór að vinna með skúlptúr. Teikningin er annars hennar aðaltjáningarform, sem hún byrjaði með strax í barnæsku. Að teikna er að skoða heiminn, hugleiða, velja og muna. Verkin tengjast oft einhverjum stað eða stemmingu, og hún notar mismunandi tækni við útfærsluna. Stundum ræður tilviljunin og stundum ræður listakonan yfir tilviljuninni. Kari Elise hefur sýnt verk sín í Noregi, Færeyjum, Íslandi og Nýja Sjálandi. Hún hefur vinnustofu við Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) í Þrándheimi.
Þátttökugjörningur mægnanna ber nafnið Jöklamjólk
Í tengslum við myndbandverkið Jöklamjólk; krydd í straumi á sýningunni Sleppa bjóða mæðgurnar Borghildur, Ósk og Hulda gestum að taka þátt í gjörningi við jökulfljótið Héraðsvötn í Skagafirði, skammt frá sýningarstaðnum hAughúsi í Héraðsdal.
Hver þátttakandi fær leirskál og er frjálst að leggja í hana eitthvað til að færa straumnum. Gengið verður með skálarnar frá hAughúsi að fljótinu, sem er um 30 mínútna leið.
Skálarnar voru unnar á vinnustofu Borghildar, sem hefur áratugum saman unnið með leir og skálar sem form í list sinni. Leirinn er óbrenndur og rennur saman við jörðina og landslagið.
Í myndbandsverkinu sem sýnt er á sýningunni lagði Ósk túrmerik og kardimommur í skálarnar áður en þeim var fleytt út í jökulfljótið. Kryddin komu frá bökkum Ganges, jökulfljóts sem á upptök sín í Himilæja og hefur tengt menningarheima um aldir.Engin reynsla er nauðsynleg og engin rétt leið til að taka þátt. Öllum er frjálst að fylgja okkur niður að fljótinu og verða hluti af þessari sameiginlegu stund.
Myndlistarsýningin Sleppa opnaði 27. júní. Sýningin er opin alla föstudaga, laugardaga og sunnudaga frá kl. 13.00 -18.00 til 9. ágúst. En viðtal við Ragnhildi Weisshappel, sýningarstjóra, er að finna hér.
Sýningarstjórar SLEPPA.