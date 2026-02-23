Hvað fær fólk til að vera – og hvað fær það til að snúa heim?
Þann 10. mars fer fram ráðstefnan The Future of Rural Europe: Making migration work for regions in decline, þar sem sjónum verður beint að framtíð dreifðra byggða í Evrópu, fólksflutningum og byggðaþróun.
Ráðstefnan markar lok Horizon Europe-styrkta verkefnisins PREMIUM_EU, sem hefur rannsakað áhrif hreyfanleika fólks á svæðisbundna þróun í Evrópu á tímum mikilla lýðfræðilegra breytinga.
Víða í Evrópu standa dreifbýl og jaðarsvæði frammi fyrir áskorunum vegna fólksfækkunar, öldrunar þjóðar og skorts á vinnuafli. Um leið skapast tækifæri til að móta nýjar leiðir í byggðaþróun með markvissri stefnumótun, samstarfi og gagnadrifnum lausnum.
Á dagskrá ráðstefnunnar eru meðal annars:
-
pallborðsumræður um hvað fær fólk til að vera áfram, snúa heim eða flytja sig um set, og hvað gerir svæði eftirsóknarverð í dag.
-
kynningar á nýjustu rannsóknum á lýðfræði og byggðaþróun, ásamt dæmum af svæðum og sjónarhornum innflytjenda.
-
kynning á Resilient Regions Policy Dashboard, gagnvirku verkfæri sem nýtist til að skoða gögn og þróa stefnumótunarhugmyndir sem taka mið af þörfum einstakra svæða.
Sérfræðingar frá meðal annars Austurríki, Danmörku, Póllandi, Spáni og Eistlandi taka þátt í umræðunum.
Hægt er að skrá sig í streymi og fylgjast með ráðstefnunni í beinni.
Viðfangsefnið á ríkt erindi við umræðu um byggðafestu og jákvæða íbúaþróun hér á landi og tengist vel markmiðum um eflingu aðdráttarafls svæða, fjölbreytt atvinnulíf og sterk samfélög í landsbyggðunum, þar á meðal á Norðurlandi vestra.
/Frétt af vef SSNV