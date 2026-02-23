Skorað á ráðherra að bretta upp ermarnar við uppbyggingu verknámshúsa

23.02.2026

Byggðarráð Skagafjarðar samþykkti á fundi sínum 19. febrúar sl. samhljóða áskorun til Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, um að fylgja eftir áformum forvera síns, Guðmundur Ingi Kristinssonar, um að hefja framkvæmdir við fjóra verknámsskóla. „Óútskýrðar tafir við útboðsgögn hjá Framkvæmdasýslunni - Ríkiseignum og skortur á staðfestingu á fjármögnun framkvæmda frá mennta- og barnamálaráðuneytinu, valda því að útlit er fyrir að framkvæmdir við stækkun verknámshúss Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra hefjist ekki á árinu 2026.“ segir í áskoruninni.

