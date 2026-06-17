Það var hlustað á gömlu Gufuna í Dalnum græna / FRIÐRIK ÞÓR

feykir.is Skagafjörður, Tón-Lystin, Lokað efni 17.06.2026 kl. 11.01 oli@feykir.is
Organistinn að störfum. AÐSEND MYND
Organistinn að störfum. AÐSEND MYND

Það síðasta sem Hinni blaðamaður bað um áður en hann stökk af stað í hrossadómgæslu var að bróðir hans fengi að svara Tón-lystinni ... kannski ekki satt en hljómar vel. Það er nefnilega Friðrik Þór Jónsson organisti og tónlistarkennari í Skagafirði sem tekur slaginn að þessu sinni. Hann er fæddur 1972. „Fæddur og uppalinn á Laugum í Reykjadal (Dalnum græna) þar sem fyrsta innisundlaug landsins var gerð 1925 og kaupfélagið var fundið upp í hreppnum. Foreldrar mínir hétu Jón Aðalsteinn og Elín Inga. Ég kom í Hólaskóla og hef ekki farið síðan úr firðinum fagra,“ segir kappinn.

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