Það var hlustað á gömlu Gufuna í Dalnum græna / FRIÐRIK ÞÓR
Það síðasta sem Hinni blaðamaður bað um áður en hann stökk af stað í hrossadómgæslu var að bróðir hans fengi að svara Tón-lystinni ... kannski ekki satt en hljómar vel. Það er nefnilega Friðrik Þór Jónsson organisti og tónlistarkennari í Skagafirði sem tekur slaginn að þessu sinni. Hann er fæddur 1972. „Fæddur og uppalinn á Laugum í Reykjadal (Dalnum græna) þar sem fyrsta innisundlaug landsins var gerð 1925 og kaupfélagið var fundið upp í hreppnum. Foreldrar mínir hétu Jón Aðalsteinn og Elín Inga. Ég kom í Hólaskóla og hef ekki farið síðan úr firðinum fagra,“ segir kappinn.