Uppfærðar reglur um sérstaka hvatapeninga til barna í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 13.07.2026 kl. 15.15 bladamadur@feykir.is

Á vefsíðu Skagafjarðar kom fram að sveitarfélagið Skagafjörður hefur staðfest nýjar reglur um úthlutun sérstakra hvatapeninga sem ætlað er að styðja við þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi. Markmið reglnanna er að auka jöfnuð og tryggja að börn frá tekjulágum heimilum hafi jafnan aðgang að skipulögðu frístundastarfi.

Samkvæmt reglunum geta börn á aldrinum 5–18 ára með lögheimili í Skagafirði átt rétt á sérstökum hvatapeningum, að uppfylltum tekjuviðmiðum. Við mat á umsóknum er horft til heildartekna foreldra eða forráðamanna síðustu þriggja mánaða, auk upplýsinga úr nýjasta skattframtali. Tekjuviðmið eru þau sömu og notuð eru við veitingu viðbótarniðurgreiðslna vegna dvalargjalda. Styrkurinn nemur allt að 20.000 krónum á hvert barn á ári og er ætlaður til að mæta kostnaði við þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Skilyrði er að almennir hvatapeningar hafi þegar verið nýttir.

Um er að ræða tímabundið verkefni til tveggja ára og gilda þau til 31. desember 2027.

Umsóknir um sérstaka hvatapeninga skulu berast í gegnum Íbúagátt Skagafjarðar.

Umsóknarfrestur er til 31. desember ár hvert og miðast við að viðkomandi starf hafi farið fram innan sama árs.

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