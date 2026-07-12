Framkvæmt í Húnabyggð
Það er mikið framkvæmt í Húnabyggð þetta sumarið og það fer ekki framhjá nokkrum manni sem á annað borð fylgist með Valdimar Guðmannssyni á Facebook – eða Valla í Húnabyggð. Hann er alltaf tilbúinn að halda nafni Húnabyggðar hátt á lofti og því datt Feyki í hug á fimmtudaginn að það væri reynandi að plata hann til að safna saman nokkrum nokkrum myndum og útbúa framkvæmdafrétt. Það þurfti ekki spyrja hann tvisvar.
Myndirnar hrönnuðust upp og útskýringatextar fylgdu með. Hvert dingið á eftir öðru heyrðist úr skilaboðaskjóðunni fram yfir miðnætti á fimmtudagskvöld og svo datt inn ein og ein mynd. Þegar Feyki varð á að spyrja seinni partinn í dag hvort hann væri ekki með neina mynd af framkvæmdum á Skagavegi þá fann hann ekki myndirnar en dó að sjálfsögðu ekki ráðalaus. Hentist út í bíl og fór og tók mynd.
Listinn er að sjálfsögðu ekki tæmandi en myndirnar, sem Valli tók síðustu vikuna, og útskýringatextana má sjá hér í myndasyrpu og þakkar Feykir Valla kærlega fyrir greiðviknina.