Umhverfisverðlaun Húnabyggðar 2026
Nú blómstra garðar eins og enginn sé morgundagurinn. Í Húnabyggð eru Umhverfisverðlaun veitt sem viðurkenning til einstaklinga fyrir fallega og vel hirta garða og fyrir snyrtilegt umhverfi. Umhvefisnefnd Húnabyggðar óskar eftir ábendingum um hverjir eiga að hljóta viðurkenninguna en veittar eru viðurkenningar fyrir garða eða umhverfi í þéttbýli og í dreifbýli.
Viðurkenningarnar verða veittar á götugrillinu á Húnavöku og því þarf að hafa hraðar hendur og senda inn ábendingar á netfangið hunabyggd@hunabyggd.is fyrir 15 .júlí nk.