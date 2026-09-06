Eðli skólastarfs er að vera í sífelddri þróun

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Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 06.09.2026
kl. 11.14 siggag@nyprent.is
Matgæðingar vikunnar í tbl. 17 voru Kristinn Rúnar Víglundsson og Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir í Dæli í Vestur-Húnavatnssýslu. Kristinn er uppalinn þar en Hallfríður er Króksari og eiga þau tvö börn. Í Dæli hafa þau verið með ferðaþjónustu og hrossarækt síðan 2013. Þess má geta að Kristinn er söngvari Slagarasveitarinnar húnvetnsku.
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Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 05.09.2026
kl. 13.42 oli@feykir.is
Það er ekki beinlínis leyndarmál að Skagfirðingum þykir gaman að syngja og sumir eru jafnvel betri en aðrir. Það hefur ekki farið fram hjá mörgum að bræðurnir Ingi Sigþór, Róbert Smári og Sveinn Rúnar eru í þeim hópi. Þeir stefna nú ótrauðir á tónleikahald og miðasala raunar komin í gang en tónleikarnir verða í Miðgarði þann 9. október og með þeim verður Guðrún Gunnars með sína sólskinstóna.
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Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 05.09.2026
kl. 11.08 siggag@nyprent.is
Matgæðingar vikunnar í tbl. 15 voru Magnús Ásgeir Elíasson og Selina Stacher sem búa á Stóru-Ásgeirsá í Húnavatnssýslunni. Magnús á tvær stelpur, þær Sigríði Evu og Helgu Mist en svo eiga Magnús og Selina nýfæddan Magnússon.
Tólf nemendur þreyttu nýverið úrtökupróf fyrir Gettu betur lið Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Þau sem komust áfram og munu æfa saman eru Lára Sigurðardóttir, Snædís Katrín Konráðsdóttir, Ingimar Eyberg Ingólfsson og Emma Katrín Helgadóttir sem eru öll Króksarar og síðan Hafþór Ingi Brynjólfsson frá Fagranesi og Halldór Stefánsson frá Þverá.
Í sumar var haldið sérstakt eldsmíðanámskeið við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki fyrir konur 21 árs og eldri. Námskeiðið bar heitið Eldsmíðanámskeið eða Ironwork, Earth and Water og var unnið innan Erasmus+ rammans. Markmiðið var að sameina verklega kennslu í Eldsmíði við upplifun af íslenskri náttúru, menningu og þeirri sérstöðu sem Skagafjörður hefur upp á að bjóða.
Í skýrslu sem Hafrannsóknastofnun gaf út árið 1972, en nú virðist vera týnd og tröllum gefin, lagði stofnunin til „að fyrir Norður- og Austurlandi yrðu allar tog - og dragnótaveiðar innan 12 sjómílna markanna bannaðar og fyrir Suður- og Vesturlandi innan 6 sjómílna. Vegna skarkolaveiða mætti þó gera undantekningu.” Utan 12 sjómílna markanna lagði stofnunin til að hægt væri “að friða og opna á víxl eftir ástandi og magni smáfisks á svæðunum.”
Runninn er upp nýr dagur. Fögur sólin gægist yfir sjóndeildarhringinn og dalalæðan sveipar landið dulúð. Íslenska þjóðin vaknar eftir harðvítugar deilur og afar umdeilda þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Niðurstaðan varð naumur sigur þeirra sem ekki töldu rétt að leggja af stað í þá vegferð.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Það var árið 1980 sem Þú og ég komu allri íslensku þjóðinni í hátíðarskap með því að syngja um að komast í hátíðarskap – „...ryksugan á gólfinu en brátt skal húsið skreytt!“ Dúettinn Þú og ég var feikivinsæll á þessum árum, skipaður Jóhanni Helgasyni og auðvitað Helgu Möller. Helga var síðan í Icy-flokknum með Eiríki Hauks og Pálma Gunn sem flutti fyrsta Eurovision-framlag Íslands, sjálfan Gleðibankann, í Bergen 1986. Þá má geta þess að Helga hefur sungið ófá lögin með Geirmundi Valtýs, lög á borð við Ort í sandinn, Þúsund kossar, Hvort ég vaki eða sefog Ég hef bara áhuga á þér. JólaFeykir náði að plata Helgu í að svara Jóla-Tón-lystinni sem hún gerði á methraða að sjálfsögðu.