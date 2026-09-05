Bræður og Guðrún Gunnars í Miðgarði

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 05.09.2026 kl. 13.42 oli@feykir.is

Það er ekki beinlínis leyndarmál að Skagfirðingum þykir gaman að syngja og sumir eru jafnvel betri en aðrir. Það hefur ekki farið fram hjá mörgum að bræðurnir Ingi Sigþór, Róbert Smári og Sveinn Rúnar eru í þeim hópi. Þeir stefna nú ótrauðir á tónleikahald og miðasala raunar komin í gang en tónleikarnir verða í Miðgarði þann 9. október og með þeim verður Guðrún Gunnars með sína sólskinstóna.

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