Espólínskápurinn | SÖGUSTÚFAR HJALTA PÁLS
Jón Jónsson Espólín sýslumaður (1769-1836) fluttist til Skagafjarðar árið 1802 með þeim hætti að hann skipti á sýslum við Jónas Hansson Schewing á Víðivöllum. Hann settist fyrst að á Flugumýri til 1806, síðan í Viðvík 1806-1822 en síðast á Frostastöðum (1822-1836). Ættarnafn sitt dró hann frá Espihóli í Eyjafirði þar sem Jón Jakobsson faðir hans hafði verið sýslumaður. Espólín var sýslumaður Skagfirðinga í 23 ár, frá 1802 til 1825, hann fékk lausn frá embætti á eftirlaunum því að hugur hans var allur við fræðimennsku og gerðist hann einhver afkastamesti sagnaritari hérlendis. Kringum hann skapaðist eins konar fræðaakademía í Skagafirði þar sem Gísli Konráðsson varð þekktasti lærisveinninn. Jón Espólín fékk samt ekki öll þau ár sem hann hafði vænst til fræðistarfa sinna.