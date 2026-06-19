Eyþór Ingi verður í stuði í Höfðaborg í kvöld

feykir.is Skagafjörður 19.06.2026 kl. 13.57 bladamadur@feykir.is
Góð mæting á sameiginlegu grillveisluna. AÐSEND MYND
Góð mæting á sameiginlegu grillveisluna. AÐSEND MYND

Bæjarhátíðin Hofsós heim hófst í gær, fimmtudaginn 18. júní, með grillveislu í Höfðaborg. Dagskráin í dag, föstudaginn 19. júní, hefst kl. 16:00 á gönguferð. Seinna í kvöld stígur Eyþór Ingi á svið í Höfðaborg og þar má búast við mikilli stemningu.

Góð mæting var á sameiginlega grillið í gær þar sem íbúar og gestir komu með eitthvað á grillið og íbúarsamtökin Byggjum upp Hofsós og nágrenni buðu upp á meðlæti. Einnig nýtti fólk gærdaginn í að skreyta bæinn.

Á morgun, laugardaginn 20. júní er stöppuð dagskrá en hún hefst á fótboltamóti á Neistavelli kl. 09:30 og henni lýkur ekki fyrr en um kvöldið þegar hljómsveitin Mannamót heldur kúrekaball í Höfðaborg. Nóg er um að vera fyrir alla en svo eitthvað sé nefnt þá verða markaðir í Höfðaborg og á Óslandi, Brúðubíllinn sýnir sýninguna Afmælisveislan, Björnsins brunabangsi og Hvolpasveitin koma í heimsókn og Sigvaldi verður með brekkusöng. Sánuvagn Mæju verður einnig á svæðinu og því er um að gera að bóka sig í gusu.

Á sunnudeginum, 21. júní verður því tekið rólega en hægt er að skrá sig í jóga með Daníel eða fara í Lautarferð. Hátíðinni líkur síðan með helgistund í Grafarkirkju.

Hægt er að segja að skemmtileg helgi sé í vændum á Hofsósi en bæjarhátíðin er hafin og því um að gera að skella sér á Hofsós.

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