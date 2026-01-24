Feykir mælir með..... tvær gerðir af hollu og góðu salati
Þar sem meistarinn Alber Eiríksson gaf út matreiðslubók í byrjun ágúst 2025 þá var matgæðingaþáttur í tbl. 31 - 2025 tileinkaður honum en bókin heitir því einfalda nafni Albert eldar – einfaldir og hollir réttir. Þar segir hann frá því að undanfarin sumur hafi hann verið við eldamennsku á heilsuviku á Austurlandi og hafa sumir réttirnir sem eru í bókinni þróast þar, bæði í samtali við gesti og fólkið sem stjórnar þessum viðburði hverju sinni. Áherslan er alltaf góður, einfaldur og heilnæmur matur sem inniheldur öll þau helstu næringar- og steinefni sem við þurfum.