Sunnudagur á skagfirskum söfnum
Sunnudagar á safni, samstarfsverkefni Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og safna á svæðinu, heldur áfram sunnudaginn 15. mars. Nú er komið að dagskrá í Skagafirði.
Verkefnið fór vel af stað í Austur-Húnavatnssýslu á konudaginn með þátttöku safna á Blönduósi og Skagaströnd. Á vef SSNV segir að markmið verkefnisins sé að efla samstarf safna, setra og sýninga á Norðurlandi vestra og bjóða íbúum og gestum upp á sérstaka menningarupplifun yfir vetrartímann, þegar margir þessara staða sé annars lokaðir.
Á sunnudaginn gefst gott tækifæri til að njóta fjöl-breyttrar menningar í Skagafirði og eru allir sem geta hvattir til að nýta sér það. Opið verður frá 13-18 á Sögusetri íslenska fjárhundsins og torfhesthúsinu á Lýtingsstöðum, Rúnalist Gallerí og Hlaðan Stórhóli og Vatnaveröld – smábátasafn á Ytri-Húsabakka. Þá verður opið í Kakalaskála og hjá Byggðasafni Skagfirðinga í Glaumbæ frá kl. 14-17 og Gróðurhúsið Starrastöðum verður opið frá 14-18. /óab