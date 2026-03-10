Fjölbreytt og skapandi nám fyrir alla | Starfsemi Farskólans og Fjölmenntar

Farskólann þarf vart að kynna fyrir lesendum Feykis, en kannski vita færri að skólinn heldur úti öflugu námskeiðahaldi fyrir fatlað fólk á öllu Norðurlandi vestra. Unnið er í nánu og góðu samstarfi við velferðarsvið sveitarfélganna og við Fjölmennt, símenntunarmiðstöð í Reykjavík, sem sérhæfir sig í þjónustu við fatlað fólk.

Metnaður og fjölbreytni

Farskólinn hefur um árabil boðið upp á úrval námskeiða þar sem finna má eitthvað við allra hæfi. Starfið er margskonar og víða um Norðurland vestra. Einn af föstu punktunum er matreiðslukennsla Ástu Búadóttur. Hún hefur kennt með miklum ágætum á sambýlinu Fellstúni og í íbúðakjarnanum í Kleifatúni á Sauðárkróki. Vinsældirnar eru slíkar að Ásta hefur nú einnig haldið námskeið á Blönduósi og Hvammstanga.

Fyrir síðustu jól ríkti mikil stemning þegar hún fór að kenna smákökubakstur, skera út laufabrauð og að galdra fram dýrindis jólabrunch. Á Sauðárkróki var boðið upp á námskeiðaröðina Jólaferna fyrir hátíðarnar. Þar fengu þátttakendur að spreyta sig á:

Að skreyta jólakrukkur
Gerða nammi-jólakransa
Baka smákökur og
Laufabrauðsútskurði.

Einnig bauð Farskólinn upp á námskeið í tónlistarupplifun og upplestri á bókasafninu auk námskeiða í hreyfingu á borð við pílu og líkamsrækt í samstarfi við Þreksport.

Það eru spennandi námskeið í gangi og ekki of seint að skrá sig!

Dagskrá þessarar annar er mjög fjölbreytt en þar gefst kostur á að læra ensku, nýta snjalltækin á skapandi hátt, iðka jóga, læra smíðar, spreyta sig í myndlist og í vor verður boðið upp á námskeið í garðyrkju. Einnig verður að sjálfsögðu hugað að páskaskrautinu þegar nær dregur hátíðinni.

Við hvetjum alla áhugasama og þeirra aðstandendur til að fylgjast vel með á heimasíðu og samfélagsmiðlum Farskólans. Þar er alltaf eitthvað nýtt og spennandi um að vera og okkur þætti virkilega gaman að ná til fleiri nemenda. Allar nánari upplýsingar er að finna á farskolinn.is en einnig er hægt að senda póst á farskolinn@farskolinn.is

Viltu fylgjast með dagskránni hjá okkur? Endilega sendu póst og við bætum þér á póstlistann.

