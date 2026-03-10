Deildafundir hjá Kaupfélagi Skagfirðinga 2026
Aðalfundir eftirtalinna félagsdeilda Kaupfélags Skagfirðinga verða haldnir sem hér segir:
Skarðs-, Staðar-, Rípur-, og Skefilsstaðadeild:
Miðvikudaginn 18. mars,
kl. 14:00 í Ljósheimum.
Viðvíkur-, Hóla-, Hofs-, og Fljótadeild:
Miðvikudaginn 18. mars,
kl. 20:30 í Höfðaborg.
Seylu- og Lýtingsstaðadeild:
Fimmtudaginn 19. mars,
kl. 20:00 í Miðgarði.
Akradeild:
Fimmtudaginn 26. mars,
kl. 14:00 í Héðinsminni.
Sauðárkróksdeild:
Fimmtudaginn 26. mars,
kl. 20:00 í Frímúrarasalnum.
Deildastjórar