Deildafundir hjá Kaupfélagi Skagfirðinga 2026

feykir.is Skagafjörður 10.03.2026 kl. 11.44 siggag@nyprent.is

Aðalfundir eftirtalinna félagsdeilda Kaupfélags Skagfirðinga verða haldnir sem hér segir:

Skarðs-, Staðar-, Rípur-, og Skefilsstaðadeild:

Miðvikudaginn 18. mars,
kl. 14:00 í Ljósheimum.

Viðvíkur-, Hóla-, Hofs-, og Fljótadeild:

Miðvikudaginn 18. mars,
kl. 20:30 í Höfðaborg.

Seylu- og Lýtingsstaðadeild:

Fimmtudaginn 19. mars,
kl. 20:00 í Miðgarði.

Akradeild:

Fimmtudaginn 26. mars,
kl. 14:00 í Héðinsminni.

Sauðárkróksdeild:

Fimmtudaginn 26. mars,
kl. 20:00 í Frímúrarasalnum.

Deildastjórar

