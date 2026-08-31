Fjölskylduhlaup 10. september í tilefni af Gulum september

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 31.08.2026 kl. 15.39 oli@feykir.is
Frá Fjölskylduhlaupinu 2025. MYND: ÓAB
Frá Fjölskylduhlaupinu 2025. MYND: ÓAB

Kaupfélag Skagfirðinga og Vörumiðlun leggja verkefninu Gulur september lið en það stuðlar að vitundarvakningu um geðrækt og sjálfsvígsforvarnir. Á alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga, fimmtudaginn 10. september, verður því blásið til skemmtihlaups á Sauðárkróki fyrir alla fjölskylduna.

Hlaupið hefst kl. 17:00 við Sundlaug Sauðárkróks og verður hægt að velja tvær hlaupaleiðir; annars vegar þrjá kílómetra og hinsvegar 5 kílómetra.

Hlaupum, löbbum eða hjólum saman og sýnum málstaðnum stuðning. Það eru snillarnir í 550 Rammvilltar sem sjá um hressandi upphitun og sjá til þess að allir verði klárir í startið og vöðvar orðnir vel volgir. Þátttakendur eru hvattir til að mæta í einhverju gulu en gulur er litur sjálfsvígsforvarna.

Hægt verður að styrkja Píeta-samtökin með frjálsum framlögum á staðnum en einnig er hægt að millifæra á reikning samtakanna > kt. 410416-0690 / reikn.nr. 0301-26-041041.

Öll hjartanlega velkomin!

Til baka

Fleiri fréttir

  • Anna Karen kát eftir að hafa slegið vallarmetið. Hún er dóttir Hjartar Geirmunds og Katrínu Gylfa. MYND AF FB-SÍÐU GSS

    „Ég geng sátt frá golfsumrinu eftir þennan hring!"

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 31.08.2026 kl. 14.53 oli@feykir.is
    Anna Karen Hjartardóttir gerði sér lítið fyrir og setti nýtt vallarmet af rauðum teigum á Hlíðarendavelli í gær á Advania mótinu. Anna Karen lék 18 holurnar á 68 höggum sem telst vera glæsilegur hringur og frábær árangur. Feykir hafði samband við Önnu Karen.
    Meira
  • Til hvers var landhelgin færð út? | Magnús Jónsson skrifar

    Til hvers var landhelgin færð út? | Magnús Jónsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 31.08.2026 kl. 14.23 oli@feykir.is
    Í skýrslu sem Hafrannsóknastofnun gaf út árið 1972, en nú virðist vera týnd og tröllum gefin, lagði stofnunin til „að fyrir Norður- og Austurlandi yrðu allar tog - og dragnótaveiðar innan 12 sjómílna mark­anna bannaðar og fyrir Suður- og Vesturlandi innan 6 sjómílna. Vegna skarkolaveiða mætti þó gera undantekningu.” Utan 12 sjómílna markanna lagði stofnunin til að hægt væri “að friða og opna á víxl eftir ástandi og magni smáfisks á svæðunum.”
    Meira
  • Högni Elfar Gylfason. AÐSEND MYND

    Nýr dagur - Ný tækifæri | Högni Elfar Gylfason skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 31.08.2026 kl. 14.11 oli@feykir.is
    Runninn er upp nýr dagur. Fögur sólin gægist yfir sjóndeildarhringinn og dalalæðan sveipar landið dulúð. Íslenska þjóðin vaknar eftir harðvítugar deilur og afar umdeilda þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Niðurstaðan varð naumur sigur þeirra sem ekki töldu rétt að leggja af stað í þá vegferð.
    Meira
  • Nei rúllur hafa verið áberandi í sumar. Mynd: Af facebook.

    Ísland mun ekki halda aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 31.08.2026 kl. 10.40 hinrik@feykir.is
    Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður fór fram 29.ágúst. 47,2% kjósenda studdu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið en 52,8% voru andvíg. Því er það ljóst að ekki verður haldið áfram með þá vegferð, alla vega ekki í tíð núverandi ríkisstjórnar ef marka má orð forsætisráðherra, Kristrúnar Frostadóttur. Hvort að aðildarumsóknin sem hefur verið í gildi í mörg ár verði dregin til baka er ekki ljóst en það er vilji stjórnarandstöðunnar.
    Meira
Yfirlit frétta