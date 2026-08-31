Fjölskylduhlaup 10. september í tilefni af Gulum september
Kaupfélag Skagfirðinga og Vörumiðlun leggja verkefninu Gulur september lið en það stuðlar að vitundarvakningu um geðrækt og sjálfsvígsforvarnir. Á alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga, fimmtudaginn 10. september, verður því blásið til skemmtihlaups á Sauðárkróki fyrir alla fjölskylduna.
Hlaupið hefst kl. 17:00 við Sundlaug Sauðárkróks og verður hægt að velja tvær hlaupaleiðir; annars vegar þrjá kílómetra og hinsvegar 5 kílómetra.
Hlaupum, löbbum eða hjólum saman og sýnum málstaðnum stuðning. Það eru snillarnir í 550 Rammvilltar sem sjá um hressandi upphitun og sjá til þess að allir verði klárir í startið og vöðvar orðnir vel volgir. Þátttakendur eru hvattir til að mæta í einhverju gulu en gulur er litur sjálfsvígsforvarna.
Hægt verður að styrkja Píeta-samtökin með frjálsum framlögum á staðnum en einnig er hægt að millifæra á reikning samtakanna > kt. 410416-0690 / reikn.nr. 0301-26-041041.
Öll hjartanlega velkomin!