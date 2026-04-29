Forsendan jafn aðgangur að miðunum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 29.04.2026 kl. 12.40
Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND
Forsenda þess að umsókn Íslands um inngöngu í Evrópusambandið var samþykkt af ráðherraráði þess á sínum tíma var meðal annars sú að landið samþykkti meginreglur sambandsins um algert vald (exclusive competence) þess yfir sjávarútvegsmálum og um jafnan aðgang að fiskimiðum ríkjanna. Þetta kemur til að mynda skýrt fram í umsögn ríkisstjórnar Evrópusambandsins (framkvæmdastjórnarinnar) sem lá til grundvallar ákvörðun ráðsins.

„Ísland mun þurfa að samþykkja meginreglurnar um algert vald Evrópusambandsins [í sjávarútvegsmálum] og jafnan aðgang að fiskimiðum innan þess. Samkvæmt 17. grein reglugerðar Evrópusambandsins um sameiginlega sjávarútvegstefnu þess (reglugerð ráðherraráðsins númer 2371/2002) hefur fiskiskip frá hvaða ríki sambandsins sem er rétt á aðgengi að miðum annars ríkis í samræmi við samþykktar reglur,“ segir þannig í henni.

Kveðið er á um það í Lissabon-sáttmála Evrópusambandsins, æðstu löggjöf þess, að sambandið fari með algert vald yfir „líffræðilegum auðlindum sjávar“. Sú skilgreining þýðir að einungis Evrópusambandinu er heimilt að setja lög um þá málaflokkar sem falla undir hana í sáttmálanum. Ríkin mega það ekki. Í öðrum málaflokkum geta bæði ríkin og sambandið sett lög en vald ríkjanna er hins vegar ávallt víkjandi gagnvart valdi þess.

Tal um að miðað sé við sögulega veiðireynslu innan Evrópusambandsins vísar til svonefndrar reglu sambandsins um hlutfallslega stöðugar veiðar. Hins vegar breytir reglan engu um það að valdið yfir sjávarútvegsmálum fer til Evrópusambandsins, hún á sér enga stoð í Lissabon-sáttmálanum og breyta mætti henni eða afnema án samþykkis Íslands þó landið væri í sambandinu enda krefst það ekki einróma samþykkis.

Hjörtur J. Guðmundsson
sagnfræðingur, alþjóðastjórnmálafræðingur og stúdent frá FNV

Til baka

Fleiri fréttir

  • Sveinn Finster Úlfarsson, frambjóðandi Byggðalistans. AÐSEND MYND

    Hvernig má efla þjónustu og umhverfi sveitarfélagsins? | Sveinn Finster Úlfarsson

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 29.04.2026 kl. 11.23 oli@feykir.is
    Í lok kjörtímabils er eðlilegt að staldra við og skoða helstu áskoranir og möguleika sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir. Mikilvægt er að nálgast slíka umræðu af yfirvegun og raunsæi, með áherslu á framkvæmdahæfni, gagnsæi og bætt lífsgæði íbúa. Að setja markmið sem byggjast á raunhæfum fyrirætlunum skapar traust og gerir sveitarfélaginu kleift að vinna markvisst að umbótum. Í því samhengi vil ég benda sérstaklega á þjónustu við fjölskyldur, þróun fasteignagjalda og aðstöðu fyrir eldri borgara.
    Meira
  • Kafarar gera sig klára í að taka til höndum. MYND: SKAGASTRÖND.iS

    Kafarar kipptu flotbryggjum í lag á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 29.04.2026 kl. 10.54 oli@feykir.is
    Flotbryggjurnar í smábátahöfninni á Skagaströnd urðu fyrir hnjaski í óveðrinu sem gekk yfir landið í lok mars. Í gær mættu kafarar í heimsókn sem skelltu sér í sund í góða veðrinu og skiptu um lása og strekktu á keðjum.
    Meira

  • Sigur eða sumarfrí í kvöld – það er bara þannig

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 29.04.2026 kl. 09.30 oli@feykir.is
    Það er allt undir í kvöld þegar Tindastólsmenn taka á móti Stjörnunni í þriðja leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Leikurinn verður í Síkinu og nú kemur ekkert annað en sigur til greina hjá Tindastólsmönnum því körfuboltavertíðinni á Króknum er hreinlega lokið ef Stjarnan nælir í þriðja sigurinn í þremur leikjum. „Leikurinn leggst bara vel í mig, þetta verður líklega hörkuleikur eins og fyrstu tveir og bara skemmtun,“ sagði Pétur fyrirliði Stólanna þegar Feykir hafði samband í morgun.
    Meira

  • Gott aðgengi skiptir alla máli en okkur öllu máli!

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 29.04.2026 kl. 09.29 oli@feykir.is
    Landsfundur Sjálfsbjargar – landssambands hreyfihamlaðra, var haldinn í sal Sjálfsbjargar í Hátúni í Reykjavík, dagana 24. - 25. apríl. Landsfundurinn sendi frá sér ályktun þar sem segir: „Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga hvetur landsfundur Sjálfsbjargar landssamband hreyfihamlaðra öll sveitarfélög til að gera úrbætur í aðgengismálum og fullnýta það fjármagn sem í boði er frá ríkinu til slíkra verkefna.“
    Meira
Yfirlit frétta