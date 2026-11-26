Fyrsta aðventuhelgin framundan
Fyrsti sunnudagur í aðventu er um helgina og á Sauðárkróki og Hvammstanga verða ljóst tendruð á jólatrjám sveitarfélaganna daginn áður eða laugardaginn 28. nóvember. Á Króknum má þó segja að fyrsti jólagjörningurinn sé Friðarganga Árskóla þar sem ljós er látið berast upp Kirkjustíginn og endar svo með því að ljósin á krossinum á Nöfum eru tendruð. Friðargangar verður nú á föstudaginn og verður gengið frá Árskóla kl. 8:30.
Á laugardaginn verður Að-ventuhátíð á Sauðárkróki sem verður óvenju viðamikil og fjölbreytt. Að sjálfsögðu verður aðalmálið tendrun ljósa á jólatrénu og hefst sú dagskrá kl. 16:00 og verður með hefðbundnu sniði. Grýla, Leppalúði og jólasveinar hafa tilkynnt um komu sína og sömuleiðis söngdívan Regína Ósk þó hún komi reyndar úr allt öðru póstnúmeri. Þá verða krakkar í Leikfélagi Sauðárkróks með atriði úr Bláa hnettinum og barna- og unglingakór Skagafjarðar syngur jólalög.
Dagskráin er nánar auglýst í Sjónhorni og á vef Skagafjarðar en hún hefst kl. 9:30 með vasaljósagöngu með jólaívafi um Litla-skóg. Klukkan 10:30 hefst jólaföndur í bókasafninu og hið árlega Jólahlaðborð Rótarýklúbbs Sauðárkróks hefst á hádegi. Það verður bíó í Bifröst kl. 13 þar sem fjölskyldumyndin Galdraríkið Hexe verður sýnd. Þá verður jólastuð í sundlaugunum á Sauðárkróki, Hofsósi og Varmahlíð yfir daginn.
Á sunnudag verður síðan Rökkurganga í Glaumbæ og ókeypis á safnið meðan á viðburðinum stendur eða á milli 15 og 17.
Ljós tendruð á Hvammstanga
Ljósin á trénu á Hvammstanga verða tendruð kl. 15:00 nú á laugardaginn og dansað verður í kringum tréð við undirleik og söng. „Við gerum ráð fyrir að jólasveinar mæti með góðgæti fyrir börnin og boðið verður upp á heita drykki. Stutt og notaleg stund fyrir yngstu kyn-slóðina og okkur hin sem eru heilluð af jólaundirbúningi og aðventustússi. Svo er fullt annað í boði þennan dag á Hvammstanga svo það er vel þess virði að taka daginn frá,“ tjáði Sigurður Þ. Ágústsson sviðsstjóri fjölskyldusviðs hjá Húnaþingi vestra þegar Feykir leitaði upplýsinga.
Hvaðan kemur jólatréð á Hvammstanga? „Það vex þarna af sjálfsdáðum! Ekkert aðkeypt tré,“ sagði Siggi eldhress.
Í desember í A-Hún.
Þá hafði Feykir samband við Kristínu Ingibjörgu Lárusdóttur menningar-, íþrótta- og tómstundafulltrúa í Húnabyggð. Hún sagði tendrun ljósa á jólatrénu á Blönduósi vera síðar á ferðinni en venjulega eða ekki fyrr en miðvikudaginn 9. desember. Ólafur Þór Ólafsson sveitarstjóri á Skagaströnd sagði dagsetningu ekki liggja fyrir en taldi líklegt að ljós yrðu tendruð fyrstu helgina í desember. /óab