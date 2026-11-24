Birna hættir sem sýslumaður á Norðurlandi vestra um mánaðamótin
Birna Ágústsdóttir, sýslumaður á Norðurlandi vestra og settur sýslumaður á Vesturlandi, mun láta af embætti sýslumannsins á Norðulandi vestra og sem settur sýslumaður á Vesturlandi þann 1. desember nk. Í frétt á vef Stjórnarráðsins segir að frá þeim tíma mun hún koma að undirbúningi nýs sameinaðs embættis sem mun taka til starfa 1. janúar nk. en þá tekur hún við starfi staðgengils sýslumanns.
Samhliða þessari breytingu verður Björn Hrafnkelsson settur sýslumaður á Norðurlandi vestra og Ásta Valdimarsdóttir hjá sýslumannsembættinu á Vesturlandi frá 1. desember til 31. desember 2026.