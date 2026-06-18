Gloppur í símkerfinu í kjölfar útfösunar 2G og 3G
Ýmsir hafa kvartað yfir óstöðugu símasambandi hér norðanlands í kjölfarið á útfösun 2G og 3G símkerfanna og sérílagi hafa bændur verið ósáttir þar sem samband við róbóta hefur verið slakt á sumum svæðum sem er að sjálfsögðu afar óheppilegt. Nú kom það mál upp fyrir helgi að fjölskylda á Skagaströnd reyndi að hringja í neyðarlínuna 112 en gekk ekki þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir sem er alvarlegt mál enda viðkomandi að reyna að hringja á sjúkrabíl.