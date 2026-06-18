Gloppur í símkerfinu í kjölfar útfösunar 2G og 3G

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 18.06.2026 kl. 10.35 oli@feykir.is
Síminn er mesta öryggistæki nútímans og símasamband oft á tíðum lífsnauðsynlegt. MYND AF PEXELS
Síminn er mesta öryggistæki nútímans og símasamband oft á tíðum lífsnauðsynlegt. MYND AF PEXELS

Ýmsir hafa kvartað yfir óstöðugu símasambandi hér norðanlands í kjölfarið á útfösun 2G og 3G símkerfanna og sérílagi hafa bændur verið ósáttir þar sem samband við róbóta hefur verið slakt á sumum svæðum sem er að sjálfsögðu afar óheppilegt. Nú kom það mál upp fyrir helgi að fjölskylda á Skagaströnd reyndi að hringja í neyðarlínuna 112 en gekk ekki þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir sem er alvarlegt mál enda viðkomandi að reyna að hringja á sjúkrabíl.

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