Góðir lestrargestir í Varmahlíðarskóla
Í vikunni komu Gísli Rúnar Konráðsson, Sara Valdimarsdóttir og Gunnar Rögnvaldsson til okkar sem lestrargestir. Fleiri gestir koma á næstu vikum. Við viljum endilega biðja fólk sem hefur áhuga á að taka þátt í þessu verkefni að hafa samband við skólann. Frábært verkefni sem leiðir kynslóðir saman í lestri.
Í læsisteyminu eru Birgitta Sveinsdóttir, Helga Sigurðardóttir, Sara Gísladóttir og Sigrún Gylfadóttir.
Nánar má lesa um Lestrarteymið á vef Varmahlíðarskóla og þar má sjá fleiri myndir frá þessu frábæra verkefni >