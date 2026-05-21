Göngufótbolti | Frá UMFÍ
Knattspyrnusamband Ísland og Ungmennafélag Íslands hafa nú tekið höndum saman um að kynna göngufótbolta fyrir landsmönnum.
Göngufótbolti er ört stækkandi íþróttagrein og hefur verið stundaður um allan heim í nokkur ár og er t.d. orðinn mjög vinsæll í Danmörku. Hann hefur verið stundaður hér á landi við góðar undirtektir og eru kostirnir við hann þeir að um afar einfalda íþrótt er að ræða, allir geta tekið þátt á sínum forsendum. Reglurnar eru einfaldar, það má ekki hlaupa, bara ganga. Spilað er á litlum velli og eina sem þarf eru tvö mörk og fótbolti.
Líkamlegur ávinningur er góður þú kemur blóðflæðinu af stað og púlsinn fer upp. Félagslegi ávinningurinn er þó sennilega mikilvægari, það er fátt skemmtilegra en að hitta góða félaga og hreyfa sig í góðum hópi.
Farið verður á nokkra þéttbýlisstaði á landinu með kynningu á verkefninu.Við verðum á Sauðárkróki þriðjudaginn, 26. maí kl. 17:00 í Vallarhúsinu við íþrótta-völlinn. Þar verður stutt kynning á verkefninu og svo í framhaldi verður farið út á völl í göngufótbolta. Göngufótbolti er opin öllum og hvetjum við fólk til að koma og prófa.
Við leitum að einstaklingum sem hafa áhuga á verkefninu og vilja halda utan um það. Ekki er farið fram á kröfur um þjálfaramenntun einungis áhuga á að drífa verkefnið áfram og halda utan um hóp sem hittist reglulega.
Nú er um að gera að reima á sig skóna og mæta í Vallarhúsið við íþróttavöllinn á Sauðárkróki þriðjudaginn, 26. maí kl. 17:00.
Ef það vakna einhverjar spurningar eða þú hefur áhuga á að halda utan um verkefnið hikaðu þá ekki við að hafa samand við Halldór Lárusson, Svæðisfulltrúa íþróttahéraða á halldor@siu.is eða 869-7159.