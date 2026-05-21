Göngufótbolti | Frá UMFÍ

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 21.05.2026 kl. 14.33

Knattspyrnusamband Ísland og Ungmennafélag Íslands hafa nú tekið höndum saman um að kynna göngufótbolta fyrir landsmönnum.

Göngufótbolti er ört stækkandi íþróttagrein og hefur verið stundaður um allan heim í nokkur ár og er t.d. orðinn mjög vinsæll í Danmörku. Hann hefur verið stundaður hér á landi við góðar undirtektir og eru kostirnir við hann þeir að um afar einfalda íþrótt er að ræða, allir geta tekið þátt á sínum forsendum. Reglurnar eru einfaldar, það má ekki hlaupa, bara ganga. Spilað er á litlum velli og eina sem þarf eru tvö mörk og fótbolti.

Líkamlegur ávinningur er góður þú kemur blóðflæðinu af stað og púlsinn fer upp. Félagslegi ávinningurinn er þó sennilega mikilvægari, það er fátt skemmtilegra en að hitta góða félaga og hreyfa sig í góðum hópi.

Farið verður á nokkra þéttbýlisstaði á landinu með kynningu á verkefninu.Við verðum á Sauðárkróki þriðjudaginn, 26. maí kl. 17:00 í Vallarhúsinu við íþrótta-völlinn. Þar verður stutt kynning á verkefninu og svo í framhaldi verður farið út á völl í göngufótbolta. Göngufótbolti er opin öllum og hvetjum við fólk til að koma og prófa.

Við leitum að einstaklingum sem hafa áhuga á verkefninu og vilja halda utan um það. Ekki er farið fram á kröfur um þjálfaramenntun einungis áhuga á að drífa verkefnið áfram og halda utan um hóp sem hittist reglulega.

Nú er um að gera að reima á sig skóna og mæta í Vallarhúsið við íþróttavöllinn á Sauðárkróki þriðjudaginn, 26. maí kl. 17:00.

Ef það vakna einhverjar spurningar eða þú hefur áhuga á að halda utan um verkefnið hikaðu þá ekki við að hafa samand við Halldór Lárusson, Svæðisfulltrúa íþróttahéraða á halldor@siu.is eða 869-7159.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Lestrarferðalag Gúnda geithafs í fullum gangi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 21.05.2026 kl. 15.26 bladamadur@feykir.is
    Bókasöfn landsins standa fyrir lestrarátaki í sumar þar sem markmiðið er að hvetja börn á aldrinum 6-12 ára til að njóta yndislestrar í skólafríi. Lestrarleiðangurinn með Gúnda geithaf hvetur alla til þess að skrá sig með í ferðalagið.
    Meira
  • Emma Katrín að segja fyrstu fréttina á Feyki.is. MYND : ÓAB

    Emma Katrín mætt til starfa á Feyki

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 21.05.2026 kl. 11.03 oli@feykir.is
    Sumarafleysingadama hóf störf á Feyki í morgun og byrjar á því að fylla skarð Hinriks Más blaðamanns sem fer mikinn framan af sumri við að dæma hross hér heima og erlendis. Emma er 18 ára Króksari, dóttir Freyju Emils og Helga Jóhannesona badmintonkappa, en sjálf er Emma á kafi í íþróttum og er ein sterkasta badmintonkona landsins og að auki á fullu í körfunni með Stólastúlkum.
    Meira

  • Stólastúlkur máttu þola erfitt tap

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.05.2026 kl. 10.20 bladamadur@feykir.is
    Í 3. umferð Lengjudeildar kvenna heimsóttu Völsungskonur frá Húsavík Stólastúlkur í gærkvöldi en fyrir leikinn voru bæði lið stigalaus. Leiknum lauk með 0-3 sigri Völsungs.
    Meira
  • Húnabjörg með bátinn í torgi. MYND FRÁ LANDSBJÖRG

    Húnabjörg kom til aðstoðar

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 21.05.2026 kl. 09.18 oli@feykir.is
    Klukkan 4 í nótt óskaði skipstjóri lítils fiskibáts eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd. Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að Manningum hafði þá tekist að slökkva eldinn en báturinn var aflvana.
    Meira
Yfirlit frétta