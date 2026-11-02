Guðni prófessor kynnti bók sína um landhelgismálið

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 02.11.2026 kl. 14.29 oli@feykir.is
Guðni í stuði að taka um bókina nýju. Að lokinni kynningu brunaði hann í Síkið þar sem hann horfði í sína menn í liði Álftaness leggja Stólana í spenntrylli. MYNDIR: JÓHBEIÐUR KRISTÍN OG SÓLBORG UNA
Guðni í stuði að taka um bókina nýju. Að lokinni kynningu brunaði hann í Síkið þar sem hann horfði í sína menn í liði Álftaness leggja Stólana í spenntrylli. MYNDIR: JÓHBEIÐUR KRISTÍN OG SÓLBORG UNA

„Í Safnahúsinu á Sauðárkróki er mikið um að vera þessa dagana eins og vera ber þegar hið svokallaða jólabókaflóð er hafið. Sagnfræðingurinn Guðni Th. Jóhannesson heimsótti okkur á Héraðsskjalasafn Skagfirðinga 29. október og kynnti bók sína Vald hinna veiku. Saga landhelgismálsins, 1971–1974. Eins og almenningi er kunnugt þá var Guðni forseti Íslands frá 2016 til 2024 en gegnir nú stöðu prófessors í sagnfræði við Háskóla Íslands,“ svaraði Sólborg Una Pálsdóttir forstöðumaður Héraðsskjalasafns Skagfirðinga þegar Feykir spurðist fyrir um heimsókn Guðna

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