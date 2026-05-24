Hadda opnar sýningu í Heimilisiðnaðarsafninu annan í hvítasunnu

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 24.05.2026 kl. 20.49 oli@feykir.is

Sumarsýning eða sérsýning Heimilisiðnaðarsafnsins á Blönduósi þetta sumarið, Hadda – leikur með þræði, verður opnuð 25. maí (annan í hvítasunnu) kl. 15:00.

„Hadda er afar fjölhæf listakona og þrátt fyrir að vera útskrifuð úr listmálunardeild, þá skapar hún gjarnan verk sem hafa notagildi, hvort sem það er vefnaður, myndlist, ljósmyndun eða handiðn,“ segir í viðtali við Höddu á Akureyri.net en viðtalið, sem er síðan 2024, má lesa hér >  Athugið að viðtalið tengist ekki sýningu Heimilisiðnaðarsafnins beint.

Við opnunina mun Sólveig Erla Baldvinsdóttir spila á þverflautu. Kaffi og kleinur í boði safnsins. Allir velkomnir og ókeypis aðgangur.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Könnun um sameiningu verkalýðsfélaga

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 24.05.2026 kl. 20.35 oli@feykir.is
    Formenn Verslunarmannafélags Skagafjarðar, Öldunnar og Samstöðu hafa undanfarið kannað möguleika á sameiningu þessara þriggja félaga. Búið er að ræða stöðu og getu sjóða félaganna og möguleika á að standa við skuldbindingar ef af sameiningu yrði. Engin atriði hafa komið upp sem eru líkleg til að standa í vegi fyrir sameiningu.
    Meira
  • María á veröndinni í byrjun sumars. MYND: HMJ

    Maríu var boðið í Varmahlíð í Prins Póló og Appelsín

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 24.05.2026 kl. 11.13 oli@feykir.is
    Eitt af stærstu kúabúum í Skagafirði er Kúskerpi í Blönduhlíð. Það reka og eiga María Jóhannsdóttir og maður hennar Einar Halldórsson ásamt sonum tveimur, Sigurði og Halldóri og Kolbrúnu Grétarsdóttur konu hans. 120 mjólkandi kýr eru í fjósi, tveir mjaltaþjónar og framleiðsluréttur u.þ.b. 800.000 lítrar. Nautgripir til manneldis eru um það bil 100. Kornrækt er talsverð. Lítilsháttar sauðfjárrækt og hrossarækt er stunduð að ógleymdri skógræktinni. María er fædd og uppalin á Kúskerpi. Foreldrar hennar voru Sigurlína Magnúsdóttir og Jóhann Lúðvíksson Korshamn en hann var norskur. María er því hálfur Nojari og telur hún að norsku genin hafi reynst henni notadrjúg í lífinu hvað sem það nú þýðir. Blaðamaður Feykis leit við í kaffi hjá Mæju á dögunum og spjallaði við hana um búskapinn og lífið í sveitinni.
    Meira
  • Berglind.

    „Ég var ansi ánægð með júgrið sem ég prjónaði á Faxa hérna um árið“

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni, Handverk 24.05.2026 kl. 10.54 klara@nyprent.is
    Berglind Inga Guðmundsdóttir er að mestu uppalin á Sauðárkróki og var í hinum stórkostlega ‘83 árgangi. Berglind er búsett í fjallabæ í Noregi með manni, tveimur börnum og litlum hundi. Hún vinnur sem sérfræðingur hjá Norska heilbrigðisskjalasafninu þar sem sjúkraskrám látinna Norðmanna er komið á stafrænt form, miðlað til rannsókna og þær varðveittar að eilífu.
    Meira
  • Sigfús Pétursson. AÐSEND MYND

    Sigfús Pétursson í Álftagerði | MINNING

    feykir.is Skagafjörður, Minningargreinar 24.05.2026 kl. 08.56 oli@feykir.is
    Karlakórinn Heimir í Skagafirði er félagsskapur sem stendur á gömlum merg, en um þessar mundir eru tæp hundrað ár liðin frá stofnun kórsins. Allan þennan tíma hefur starfsemin byggst á metnaði og elju kórmeðlima, og félagsskapurinn hefur lifað og dafnað vegna þess að yngri menn hafa gengið í kórinn og komið í stað þeirra sem fallið hafa frá eða hætt fyrir sakir aldurs. Maður hefur komið í manns stað - svo langt sem það nær reyndar. Það er nefnilega svo að hver og einn setur sitt sérstaka mark á umhverfi sitt og samfélag, sem enginn annar mun gera með nákvæmlega sama hætti.
    Meira
Yfirlit frétta