Hadda opnar sýningu í Heimilisiðnaðarsafninu annan í hvítasunnu
Sumarsýning eða sérsýning Heimilisiðnaðarsafnsins á Blönduósi þetta sumarið, Hadda – leikur með þræði, verður opnuð 25. maí (annan í hvítasunnu) kl. 15:00.
„Hadda er afar fjölhæf listakona og þrátt fyrir að vera útskrifuð úr listmálunardeild, þá skapar hún gjarnan verk sem hafa notagildi, hvort sem það er vefnaður, myndlist, ljósmyndun eða handiðn,“ segir í viðtali við Höddu á Akureyri.net en viðtalið, sem er síðan 2024, má lesa hér > Athugið að viðtalið tengist ekki sýningu Heimilisiðnaðarsafnins beint.
Við opnunina mun Sólveig Erla Baldvinsdóttir spila á þverflautu. Kaffi og kleinur í boði safnsins. Allir velkomnir og ókeypis aðgangur.