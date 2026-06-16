Hæ Hó Jibbí Jei

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Haldið verður upp á þjóðhátíðardag Íslendinga á morgun, 17. júní. Boðið verður upp á skemmtilega dagskrá í þéttbýlunum og meðal annars mun Benedikt búálfur heimsækja bæði Blönduós og Sauðárkrók.
Í Húnabyggð verður hátíðardagsskráin og fjölskyldufjörið í Félagsheimilinu á Blönduósi. Þar verður boðið upp á veislukaffi kvenfélaganna í Bólstaðarhlíðarhreppi og Svínavatnshreppi, hoppukastalar og tónlistaratriði svo eitthvað sé nefnt.
Í Húnaþingi vestra er hátíðardagsskrá á Hvammstanga, sem hefst á hátíðarmessu í Hvammstangakirkju þar sem sr. Margrét Rut Valdimarsdóttir þjónar. Eftir messuna er haldið í skrúðgöngu frá Hvammstangakirkju og að félagsheimilinu. Þegar þangað er komið taka við hátíðarhöld en þar verður meðal annars sjoppa og pylsusala til styrktar 10. bekkjar, hoppukastalar og andlitsmálun.
Í Skagafirði veður hægt að kíkja í nýtt kaffihús sem að opnar í Miðgarði á morgun. Fara í kaffihlaðboð í Áshúsi í Glaumbæ eða á Kaffi Krók, auk þess sem þeir sem mæta í íslenska þjóðbúningnum fá frítt inn á safnarsvæðið á Glaumbæ. Skrúðgangangan á Sauðárkróki hefst hjá Safnahúsinu við Faxatorg og endar á Árskólalóðinni þar sem nóg verður um að vera; Magnús Barðdal flytur hátíðarræðu, Friðrik Ómar og Jóvagn mæta, Leikfélag Sauðárkróks sýnir atriði og Lára Sigurðardóttir stígur á sviðið. Þar verður einnig nóg um að vera fyrir börnin því í boði verður spaðafjör og hoppukastalar auk þess sem þau geta skellt sér á hestbak.
Hátíðarkaffi verður í boði á Hólum og í Ásgarði á vegum kvenfélags Lýtingsstaðarhrepps.
Dagskrárnar í heild er hægt að finna á heimasíðum Húnabyggðar, Húnaþings vestra og Skagafjarðar.