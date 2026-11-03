Hætta skapast ef gröfin opnast
feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 03.11.2026 kl. 09.03
Áin hafði brotið land nálægt veginum og í frétt mbl.is segir að ekki hafi verið nema tveir metrar að gröfinni sem er á milli staursins og grjótgarðsins sem búið er að koma fyrir. MYND: SIGURJÓN EINARSSON
Mbl.is skýrði frá því um helgiina að við Stafnsrétt í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu hafi Svartá brotið land upp að veginum og því hafi verið gripið til þess ráðs að keyra um 300 rúmmetrum af sprendu grjóti til að verja veginn og jafnfram gamla gröf þar sem rúmlega 400 kindur eru grafnar.