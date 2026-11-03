Snörp sunnanátt og hlýindi fram yfir hádegi á Norðurlandi vestra

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.11.2026 kl. 08.37 oli@feykir.is
Skjáskot af veðurkorti sem sýnir veðrið um hádegi í dag. VEÐUR.IS
Skjáskot af veðurkorti sem sýnir veðrið um hádegi í dag. VEÐUR.IS

Nokkuð kröpp lægð röltir nú yfir landið og má reikna með talsverðum vindi hér á Norðurlandi vestra. Ekki eru neinar veðurviðvaranir í boði í dag frá Veðurstofunni enda er hlýtt, um tíu stiga hiti, og lítil eða engin úrkoma í kortunum. Þegar þessi frétt er skrifuð er bálhvasst við Stafá en þar er vindur 24 m/sek og slær í 40! Það kólnar aðeins þegar líður á daginn og dregur úr vindi.

Spáin gerir ráð fyrir að hvassast verði á annesjum en á Hrauni á Skaga og við Stafá í Sléttuhlíð gæti vindur verið um17-18 m/sek um hádegisbil í dag. Húnavatnssýslurnar virðast fá heldur lágstemmdari vind. Lægðinni fylgja hlýindi en við Sauðanesvita er reiknað með allt að 14-15 stiga hita á tímabili í dag.

Skaplegu veðri er spáð fyrir morgundaginn, miðvikudaginn 4. nóvember, eða hita á bilinu 5-6 gráður og hóflegri sunnanátt. Framhald verður á sunnanáttinni fram á helgi og varla snjókorn að sjá í kortunum fyrr en að henni liðinni.

Allir vegir eru færir nema hálendisvegir en vegaframkvæmdir og ósléttir vegir á Skagavegi vestanverðum, í Vatnsdal og í Blöndudal.

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