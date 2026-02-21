Hefur fengið að kynnast alvöru fótboltabullum | Sævar Birgisson heldur með Arsenal
Sævar Birgisson þekkja eflaust fáir á þessu svæði enda ekki héðan. Sævar flutti á Krókinn síðasta haust en kemur frá Grindavík og Eyjum, að hans sögn, og kennir nú við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Samstarfskonan hans, Lee Ann, var svo „góð" að skora á hann að taka við þessum skemmtilega þætti, Liðið mitt, í Feyki stuttu eftir að hann byrjaði að kenna og var fátt um svör svona fyrst um sinn. En þegar hann fékk áminningu nú á dögunum var hann snöggur að skila af sér enda hefur gengið vel hjá hans mönnum undanfarið. En snúum okkur að spurningunum...