Hefur fengið að kynnast alvöru fótboltabullum | Sævar Birgisson heldur með Arsenal

Þarna eru þeir bræður, Sævar og Egill, á Gunnerspub á leiðinni á leik hjá Tottenham og Arsenal. MYNDIR AÐSENDAR
Þarna eru þeir bræður, Sævar og Egill, á Gunnerspub á leiðinni á leik hjá Tottenham og Arsenal. MYNDIR AÐSENDAR

Sævar Birgisson þekkja eflaust fáir á þessu svæði enda ekki héðan. Sævar flutti á Krókinn síðasta haust en kemur frá Grindavík og Eyjum, að hans sögn, og kennir nú við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Samstarfskonan hans, Lee Ann, var svo „góð" að skora á hann að taka við þessum skemmtilega þætti, Liðið mitt, í Feyki stuttu eftir að hann byrjaði að kenna og var fátt um svör svona fyrst um sinn. En þegar hann fékk áminningu nú á dögunum var hann snöggur að skila af sér enda hefur gengið vel hjá hans mönnum undanfarið. En snúum okkur að spurningunum...

  • Þarna eru þeir bræður, Sævar (til hægri) og Egill, á Gunnerspub á leiðinni á leik hjá Tottenham og Arsenal. MYND AÐSEND

    Hefur fengið að kynnast alvöru fótboltabullum / SÆVAR BIRGISSON

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 21.02.2026 kl. 11.42 oli@feykir.is
    Sævar Birgisson þekkja eflaust fáir á þessu svæði enda ekki héðan. Sævar flutti á Krókinn síðasta haust en kemur frá Grindavík og Eyjum, að hans sögn, og kennir nú við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Samstarfskonan hans, Lee Ann, var svo „góð" að skora á hann að taka við þessum skemmtilega þætti, Liðið mitt, í Feyki stuttu eftir að hann byrjaði að kenna og var fátt um svör svona fyrst um sinn. En þegar hann fékk áminningu nú á dögunum var hann snöggur að skila af sér enda hefur gengið vel hjá hans mönnum undanfarið. En snúum okkur að spurningunum.
