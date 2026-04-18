Hefur þú prufað að gera í heimagert paté?
Í tölublaði 44, 2025, sem kom út um miðjan nóvember þá vildi svo skemmtilega til að ég var nýbúin að fara á jólahlaðborð og að sjálfsögðu þá klikkaði maturinn ekki. Ég verð að viðurkenna að ég er hrifnari af forréttunum og þá sérstaklega paté-inu. Ég hef velt því fyrir mér hvort ég ætti að reyna að gera paté sjálf og fór á stúfana á netinu. Það var reyndar ekki auðvelt að finna þær en hér koma tvær. Fyrri uppskriftin er af síðunni Gulur rauður grænn og salt og var Högni S. Kristjánsson gestabloggari hjá þeim. Hann var einnig með uppskrift af rauðlaukssultu sem fær að fljóta með. Seinni uppskriftin er af síðunni www.kryddogkrasir.com.