Fornverkaskólinn tók við Europa Nostra-verðlaunum á Kýpur
Föruneyti Fornverkaskólans hélt fyrir skemmstu til Kýpur til að taka á móti Evrópsku menningarminjaverðlaununum / Europa Nostra-verðlaununum, virtustu menningararfsverðlaunum Evrópu. Verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn þann 28. maí sl. í bæjarleikhúsi Nikósíu á Kýpur. Fornverkaskólinn var í hópi 30 sigurvegara sem hlutu viðurkenningu fyrir framúrskarandi menningararfsverkefni í Evrópu. Samkvæmt Europa Nostra sóttu um 500 sérfræðingar, sjálfboðaliðar, áhugafólk og stuðningsaðilar verðlaunaafhendinguna.
Verðlaunaafhendingin fór fram á European Cultural Heritage Summit, árlegum leiðtogafundi á sviði menningararfs í Evrópu, sem skipulagður er af Europa Nostra. Fundurinn fór fram í Nikósíu dagana 26.–30. maí undir yfirskriftinni Heritage as the Soul of Mare Nostrum.
Fornverkaskólinn hlaut verðlaun í flokknum Fræðsla, þjálfun og færni. Í umsögn dómnefndar segir: „Verkefnið tekst á við hnignun þekkingar á hefðbundnu byggingarhandverki í Evrópu með því að miðla því áfram á lifandi og áþreifanlegan hátt. Það byggir á öflugu kennslulíkani um flutning þekkingar á milli kynslóða sem tryggir bæði varðveislu húsanna sjálfra og þeirrar þekkingar sem þarf til að halda þeim við. Verkefnið stendur á traustum grunni vandaðs handverks og nýtur stuðnings af alþjóðlegu og fræðilegu samstarfi, og er góð fyrirmynd fyrir varðveislu torfhúsaarfsins.“
Hluti af dagskránni var svokallaður European Heritage Excellence Day, eða Dagur framúrskarandi verkefna, þar sem sigurvegarar ársins kynntu verkefni sín og deildu reynslu sinni. Um 400 þátttakendur sóttu viðburðinn, þar á meðal sérfræðingar, rannsakendur, sjálfboðaliðar og aðrir fulltrúar menningar-arfs-starfs víðs vegar að úr Evrópu. Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga, flutti kynningu á Fornverkaskólanum og vakti íslenskur torfbyggingararfur mikla forvitni og áhuga viðstaddra.
„Eftir langt og strangt umsóknarferli og mikla vinnu í aðdraganda verðlaunanna var einstaklega ánægjulegt að sjá að Fornverkaskólinn átti fullt erindi á meðal framúrskarandi verkefna frá gjörvallri Evrópu. Þar var hann í hópi fjölbreyttra og stórmerkilegra verðlaunaverkefna sem eiga það sameiginlegt að vera knúin áfram af fagmennsku og eldmóði þeirra sem að þeim standa,“ sagði Berglind eftir heimkomuna frá Kýpur.
Auk Berglindar og Helga voru viðstaddar Hrund Pétursdóttir eiginkona hans, þær Sigríður Sigurðardóttir, fyrrum safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga og stofnandi Fornverkaskólans og Inga Katrín D. Magnúsdóttir, verkefnastjóri Fornverkaskólans.
Fornverkaskólinn er starfræktur af Byggðasafni Skagfirðinga. Hann var stofnaður árið 2006 til að varðveita og miðla hefðbundnum íslenskum byggingaraðferðum, einkum torfhleðslu. Frá árinu 2007 hafa tugir námskeiða verið haldin og rúmlega 500 þátttakendur tekið þátt í námskeiðunum. Kennslan hefur að stórum hluta farið fram á Tyrfingsstöðum í Skagafirði, þar sem torfhúsin sjálf eru lifandi kennslustofa.
/Frétt af vef Byggðasafns Skagfirðinga