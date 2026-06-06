Helgi Margeirs er nýr útibússtjóri Landsbankans á Króknum
Sagt er frá því á vef Landsbankans að Króksarinn Helgi F. Margeirsson hefur tekið við sem útibússtjóri Landsbankans á Sauðárkróki. Hann hefur starfað í útibúinu frá árinu 2009, lengst af sem viðskiptastjóri fyrirtækja. Helgi er öllum að góðu kunnur og má sennilega fullyrða að þekktastur sé hann fyrir að setja niður þrista með liði Tindastóls.
„Helgi er með B.Sc.-próf í viðskiptafræði frá Birmingham Southern College í Alabama-ríki í Bandaríkjunum og M.Sc.-próf í fjármálum og alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum í Árósum í Danmörku. Hann hefur einnig lokið námi til kennsluréttinda frá Háskólanum á Akureyri og hefur m.a. kennt áfanga í meistaranámi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og við Körfuboltaskóla Norðurlands sem hann stofnaði árið 2019.
Alhliða fjármálaþjónusta og öflug starfsemi
Í útibúi Landsbankans á Sauðárkróki er boðið upp á alhliða fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga, fjölskyldur, fyrirtæki og stofnanir. Þar er bæði hægt að sækja fjármála- og tryggingaráðgjöf og hraðbanki er aðgengilegur allan sólarhringinn.
Undir útibúið á Sauðárkróki heyra einnig afgreiðslur bankans á Blönduósi, Hvammstanga og Skagaströnd. Alls starfa 12 manns fyrir bankann á þessum stöðum og sinnir starfsfólk bæði störfum í útibúunum og veitir öðrum viðskiptavinum bankans þjónustu, óháð staðsetningu. Markaðshlutdeild Landsbankans á Norðurlandi vestra er sterk og vaxandi.
Þess má geta að Helgi er fæddur og uppalinn á Sauðárkróki. Hann lék sinn fyrsta meistaraflokksleik með Tindastóli aðeins 14 ára gamall og þann síðasta 37 ára með sama liði. Í dag hangir treyjan hans, #8, uppi á heimavelli Tindastóls í Síkinu á Sauðárkróki,“ segir í fréttinni.
Helgi tekur við stjórn útibúsins af Birgi Rafni Rafnssyni, spurngulausum stuðningsmanni Arsenal, sem hafði verið útibússtjóri bankans á Sauðárkróki frá 2010.
Feykir óskar þeim báðum til hamingju með áfangann.