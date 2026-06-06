SSNV lýsir áhyggjum af yfirlýstum breytingum á skipulagi lögreglu
Nú nýverið kynnt Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir domsmálaráðherra fyrirhugaða breytingu á skipulagi lögreglu sem lúta m.a.að því að fækka lögregluembættum úr níu í fjögur eða fimm. Breytingarnar munu eiga að miða að því að styrkja lögreglu á landsvísu. Á fundi stjórnar SSNV þann 3. júní sl. lýsti stjórn samtakanna áhyggjum af þeim áhrifum sem mögulegar breytingar á skipulagi lögregluembætta kunna að hafa á þjónustu, störf og stjórnsýslu í landshlutanum.