SSNV lýsir áhyggjum af yfirlýstum breytingum á skipulagi lögreglu

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 06.06.2026 kl. 21.36 oli@feykir.is

Nú nýverið kynnt Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir domsmálaráðherra fyrirhugaða breytingu á skipulagi lögreglu sem lúta m.a.að því að fækka lögregluembættum úr níu í fjögur eða fimm. Breytingarnar munu eiga að miða að því að styrkja lögreglu á landsvísu. Á fundi stjórnar SSNV þann 3. júní sl. lýsti stjórn samtakanna áhyggjum af þeim áhrifum sem mögulegar breytingar á skipulagi lögregluembætta kunna að hafa á þjónustu, störf og stjórnsýslu í landshlutanum.

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