Holtavörðuheiðin ófær síðan í gærkvöldi
Eitthvað virðist það ætla að dragast að hríðarveðrið gangi niður í dag og í raun má segja að úrkoma og hvassvirðri hafi nú verið í boði í tvo daga og sá þriðji sé runninn upp. Langvarandi leiðindum í veðrinu fylgir ófærð og léleg akstursskilyrði. Holtavörðuheiðinni var lokað í gærkvöldi vegna óveðurs og mun Vegagerðin bíða til klukkan tíu með að taka ákvörðun um hvort heiðin verði opnuð en bílar sitja fastir á heiðinni.
Siglufjarðarvegum úr Fljótum til Siglufjarðar er sömuleiðis lokaður vegna snjóa en þar er unnið að mokstri. Þungfært er yfir Þverárfjall og í Óslandshlíðinni, þæfingur er í Blönduhlíðinni og snjóþekja á Öxnadalsheiðinni. Á öllum vegum á Norðurlandi vestra er ýmist, skafrenningur, éljagangur eða snjókoma ef það er hreinlega ekki allt í boði. Á flestum vegum á láglendi er hálka og enn er engar upplýsingar að hafa um færðina á Vatnsnesi.
Sem stendur þurfa þeir sem nauðsynlega vilja fara á milli Reykjavíkur og Norðurlands að fara krókaleið. Laxárdalsheiði yfir í Búðardal er opin en Brattabrekka er lokuð og því þarf að fara dágóðan spitta til vesturs og aka Heydalinn til að komast niður í Borgarfjörð.
Spár gera ráð fyrir rigningu eða slyddu fram að hádegi en þá kólnar frekar en hitt og þá snjóar en reikna má með að útkoman fari minnkandi þegar líður á daginn. Útlit er fyrir sæmiegt veður á morgun, laugardag. Dagana á eftir er útlit fyrir umhleypingur en þó virðist heldur fara hlýnandi.
Veðurútli fyrir hádegi í dag má sjá hér að neðan.